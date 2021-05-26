“ኑ ኦሮሚያን እናልብሳት” የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተጀመረ

ግንቦት 18/2013 (ኢዜአ) “ኑ ኦሮሚያን እናልብሳት” የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የክልሉ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም የተለያዩ የክልል ርእሳነ መስተዳድሮች በተገኙበት ተጀምሯል።
በመረሃ ግብሩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ፡ የአማራ ክልል ርዕስ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር፡ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ፡ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕስ መስተዳድር እርስቱ እርዳውና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃፊዎች ተገኝተዋል።
በክልሉ በዚህ ዓመት 4 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅድ በመሰነቅ መርሃ ገብሩ መጀመሩን የገለጹት የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ ባለፈው ዓመት ከተተከሉት 3 ነጥብ 2 ቢሊዮን ችግኞች 87 በመቶው ፀድቋል ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በቡላቸው በበጎፈቃድ አገልግሎት ቀደም ሲል በርካታ ውጤቶች መገኘታቸውን ገልጸዋል።
ባለሃብቶች ወጣቶች ህብረተሰቡ እና አመራሩም በማስተባበር በተከናወኑት ስራዎች ጥሩ ውጤት አስገኝቷል ነው ያሉት።
ባለፈው ዓመት በተለይ በትምህርት ዘርፍ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 34 ሺህ ተጨማሪ ክፍሎች መሰራት እንደተቻለ አስታውሰዋል።
የአቅመ ደካሞችን ቤት ማደስ፣ ችግን መትከል፣ የአካባቢና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እና በለሌሎች አገልግሎት በርከታ ስራዎች ተሰርቷል ብለዋል።
በዚህ ዓመት ደግሞ ከ40 ቢለዮን ብር ግምት ያላቸው ስራዎች ይከወናሉ ብለዋል።
በመርሃ ግበሩ ላይ የተሳተፉት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በበኩላቸው የኦሮሚያ ክልል በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚያከናወናቸው ተግባራት መልካም ተሞክሮ የሚወሰድባቸው መሆኑን ገልጸዋል።