አፍሪካ በአለም የፖለቲካ መድረክ ልትደመጥ ይገባል –አትላንቲክ ካውንስል

ግንቦት 18/2013 (ኢዜአ) አፍሪካንም ሆነ አለምን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ አፍሪካ ከታዛቢነት ባለፈ ልትደመጥ እንደሚገባ አትላንቲክ ካውንስል በተባለው አለም አቀፍ የሰላምና ጸጥታ ተቋም የአፍሪካ ዳይሬክተር አምባሳደር ራማ ዳዬ ገለጹ።
ትላንት የተከበረውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ቀንን መሰረት በማድረግ ዳይሬክተሯ እንደገለጹት የአፍሪካ አንድነተ ድርጅት ብኋላም የአፍሪካ ህብረት በአዲስ አበባ ከተመሰረተ ጀምሮ በፓን አፍሪካ ጥላ ስር በርካታ ስኬቶችን ያስመዘገበ ከመሆኑም በላይ አበረታች ሃሳቦችን ሲያስተናግድ መቆየቱን አንስተዋል።
በሃሳብ ደረጃ አፍሪካ በመልክ አምድር ከአሜሪካ የራቀች ብትመስልም በተጨባጭ ግን አለመሆናን ለመረዳት አሜሪካ ዛሬ ላይ የሆነችውን ማየት አስፈላጊ ከመሆኑም ባሻገር ከብዙ መቶ አመታት በፊት ወደ አሜሪካ የተጋዙና የተጨፈጨፉ በርካታ ሚሊየን አፍሪካውያን አፍሪካን ሰው አልባ እስከማድረግ ደርሰው እንደነበር ያስታወሱት አምባሳደር ራማ ፤አፍሪካን ስር ለሰደደ ጉስቁልናና ድህነት በማጋለጥ በቀላሉ የቅኝ ገዢዎች መዳፍ ውስጥ እንድትገባ አድራጓቷል ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት አሜሪካን እየመራ ያለው የጆ ባይደን አስተዳደር ከአፍሪካ ጋር ያለውን ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነት መርህ መሰረት ያስኬዳል ተብሎ ቢጠበቅም አህጉሪቱን ለማስተዳዳር መፈለጉ አፍሪካን ከአሜሪካ ይበልጥ በማራራቅ ወደ ቻይና እያቀረባት ስለመሆኑ አብራርተዋል።
ዳይሬክተሯ ያልተነካ የውሃ ሃብት፣ ያልታረሰ ሰፊ መሬት፣ አዳጊ የህዝብ ቁጥር እንዲሁም የሚሻሻል ምጣኔ ሃብታዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለችው አፍሪካ እነዚህን ሁሉ እድሎች ይዛ ቻይና ወደ አዘጋጀችው ቤልት ኤንድ ሮድ መርሃ ግብር ከገባች መክረሟን አውስተዋል።
ከአስር ፈጣን አዳጊ የአለም ኤኮኖሚዎች ውስጥ ስድስቱን የያዘችው አፍሪካ እ.ኤ.አ በ2060 አንድ ነጥብ አንድ ቢሊየን ህዝብ የሚኖራት ሲሆን ከአመት በፊት የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠናን ተግባራዊ በማደረግ እርስ በርስ እየተገበያየች አሮጌውን የቅኝ አገዛዝ አስተሳሰብና ሰንሰለት በመስበር ላይ መሆናን ገልጸው፤ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ከተሜዎች እየበዙ በመምጣታቸውና የቴሌኮም ዘርፉ አስፈላጊነት በመጨመሩ የአሜሪካዎቹ ጉግል አፕል ፌስቡክና አማዞን የተባሉት ግዙፍ ኩባንያዎች አፍሪካ ውስጥ ገብተው መስራት መጀመራቸውን አስረድተዋል።
የሩሲያ የቱርክና የቻይና ተጽእኖ አፍሪካ ላይ ይበልጥ እንዳይጎላ ካስፈለገ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አፍሪካን እንደስጋት ቀጠና ሳይሆን እንደ መልካምና ዘላቂ ስትራቴጂያዊ አጋር አድርጎ መመልከት እንዳለበት አስረድተዋ።
ዳይሬክተሯ እንዳሉት አዲሱ የአፍሪካ ትውልድ ክፍት ገበያንና ዲሞክራሲን የሚሻ በመሆኑ አሜሪካ አፍሪካን የምታየበትን መነጽር እንድታስተካክል ይረዳታል ብለዋል።
እንደ ዳይሬክተሯ ገለጻ ቻይና በአፍሪካ እያደረገችው ያለው ግዙፍ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ለአሜሪካና ለአውሮፓ ራስምታት መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ምእራባውያኑ ቻይናውያን ባልነኳቸውን ዘርፎች በመሰማራት አፍሪካንም ሆነ ራሳቸውን ሊጠቅሙ የሚችሉ ነው ብለዋል።
የባይደን አስተዳደር የአየር ንብረት ለውጥ፣ሽብርተኝነት፣ስደት፣የእዳ ጫና እና የኮቪድ 19 ወረርሽኝን በሚመለከት ከአፍሪካ ጋር ከሰራና አህጉሪቱ በጸጥታው ምክር ቤት የውሳኔ ድርሻ እንዲኖራት ካስቻለ የአፍሪካ መገለል ያበቃል ብለዋል።
ዳይሬክተሯ ጥንታዊዋ አህጉር አፍሪካ ስለራሷም ሆነ ስለ አለም የምትናገርበት ጊዜው አሁን በመሆኑና ከአለም የፖለቲካ መድረክ ላይ አፍሪካን ማግለል ከዚህ በኋላ አማራጭም አዋጭም ባለመሆኑ አሜሪካ ግንኙነቷን ልታሻሽል ይገባል በማለት ሃሳባቸውን ቋጭተዋል።