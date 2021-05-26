ግንቦት 18/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች የተሰማሩ ሕንዳዊያን ባለሀብቶች ለስራዎቻቸው ተግዳሮት የሆኑ አሰራሮች እንዲፈቱ ጠየቁ።
የሕንድ ቢዝነስ ፎረም በአዲስ አበባ ተካሂዷል።
የኢትዮጵያና ሕንድ ለዘመናት የዘለቀ ታሪካዊ ግንኙነት ሕንድ ነፃነቷን ከተቀዳጀበት ዘመን አንስቶ 75 ዓመታትን አስቆጥሯል።
ሁለቱ አገራት በባህል፣ በንግድ በኢንቨስትመንትና በሌሎችም መስኮች በትብብር ይሰራሉ።
የዚሁ አካል የሆነውና 15 ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮ-ሕንድ ቢዝነስ ፎረም በአዲስ አበባ ሕንድ ኤምባሲ ተካሂዷል።
በቢዝነስ ፎረሙ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ፅዮን ተክሉ፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ፣ በኢትዮጵያ የሕንድ አምባሳደር ሮበርት ሼትኪንቶንግ እና ሕንዳዊያን ባለሀብቶች ተገኝተዋል።
ሕንዳዊያኑ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ አዲስ የኢንቨስትመንት አዋጅ መውጣቱና በንግድ ህጉ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች ለኢንሸስትመንት መልካም እድሎች መሆናቸውን ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ዘርፍ ለስራቸው ተግዳሮት ናቸው ያሏቸውንም ዘርዝረዋል።
በዚህም ከኢንቨስትመንት፣ ከገቢዎች፣ ከሠላምና ደህንነት፣ ከጉምሩክ፣ ከዜግነት ጉዳዮች እና ከውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችን አንስተዋል።
የሕንድ ቢዝነስ ፎረም ምክትል ሊቀመንበር ከውሸል ካሺሻንት ሼት፤ ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ምቹ መሆኗን ጠቁመው ማነቆ የሚሆኑ አሰራሮች መፈታት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
በተለይም ከዜግነት ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ትኩረት እንዲሰጣቸው ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ የሕንድ አምባሳደር ሮበርት ሼትኪንቶንግ በበኩላቸው የሁለቱ አገራት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት በተለይ በንግድና ኢንቨስትመንት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል።
አምባሳደሩ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ስድስት ወራት ያስቆጠሩ ቢሆንም በዚህ ጊዜ ከ35 በላይ ኢንቨስትመንቶች ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ጠቅሰዋል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ፤ ኢትዮጵያ ከውጭ ለሚገቡ ኢንቨስትመንቶች የምታደርጋቸው ማበረታቻዎች በርካቶች መሆናቸውን አንስተዋል።
ሚኒስቴሩ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ሊፈቱ የሚገባቸውና የሕንድ ባለሀብቶች ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንደሚሰራና መንግስትም በዚህ ላይ ያለውን ቁርጠኝነት ገልፀዋል።
የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ፅዮን ተክሉ በበኩላቸው መንግስት በኢትዮጵያ መስራት ለሚሹ ባለሃብቶች ምቹ የስራ ድባብ ለመፍጠር እያደረገ ስላለው ጥረት ተናግረዋል።
የተነሱት ችግሮች በመንግስት እየተሰሩ ባሉ ሪፎርሞች እንደሚፈቱ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያና ሕንድ ይፋዊ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን የጀመሩት እ.ኤ.አ በ1950 ነው።
ሕንድ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት ካስመዘገቡ አገራት መካከል ትመደባለች።