በአገር አቀፍ ደረጃ የ4 ነጥብ 6 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የመሬት ይዞታ መረጃ ተሰብስቧል

አዲስ አበባ ግንቦት 18/2013(ኢዜአ)በአገር አቀፍ ደረጃ ከ4 ነጥብ 6 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የፌዴራል መንግሥትና የልማት ድርጅቶችን የመሬት ይዞታ መረጃ መሰብሰቡን የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
በአዲስ አበባ ብቻ ከ3 ሺህ 700 ሄክታር በላይ ይዞታዎች በተደራጀ አግባብ መመዝገባቸውም ተገልጿል።
ኮርፖሬሽኑ መሬት ለአገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገትና ለከተሞች ገጽታ መሻሻል ድርሻ እንዲያበረክቱ ያደርጋል።
መዲናዋ ለነዋሪዎቿ ምቹ፤ ለጎብኚዎቿም ማራኪና ሳቢ እንድትሆን በአዲስ ገጽታ በመልማት እንደምትገኝ ይታወቃል።
ለዚህም ‘በገበታ ለሸገር’ ፕሮጀክት ተወጥኖ የተጠናቀቀው የወዳጅነት አደባባይ፣ የእንጦጦ የጤናና የአንድነት ፓርኮች ግንባታ ሁነኛ ማሳያ ናቸው።
በአዲስ መልክ የተገነባውና የተስፋፋው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክትም ተጠቃሽ ነው።
አዲስ አበባ አሮጌ መንደሮቿን በማደስ የተሻለ ገጽታ እንድትላበስ የልማት ሥራዎች በመከናወን ላይ ይገኛሉ።
የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪት ሌንሳ መኮንን፤ ኮርፖሬሽኑ የሚያከናውናቸውን ተግባራት በሚመለከት ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
በዚህም ኮርፖሬሽኑ ሶስት መሰረታዊ ተግባራትን መሰረት አድርጎ እንደሚሰራ አስረድተዋል።
የፌዴራል መንግሥትና የልማት ድርጅቶችን ይዞታ መመዝገብ፣ ማስተዳደርና የተመዘገቡትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲሰጡ በማድረግ ወደ ልማት ማስገባት መሆናቸውን ጠቁመዋል።
አዲስ አበባ ውስጥ ከ3 ሺህ 700 ሄክታር በላይ የመሬት ይዞታ ለልማት እንዲውል ተለይቷል ብለዋል።
መረጃው በቴክኖሎጂ ታግዞ የተደራጀና ሁሉም ሰው በሚያገኘው መልኩ መቀመጡንም ጠቅሰዋል።
የይዞታዎቹ መረጃ በተደራጀ አግባብ መቀመጡ ከኮርፖሬሽኑ ባለፈ ለውሳኔ ሰጪ አካላት ለማቅረብ እንደሚያስችል ተናግረዋል።
ምጣኔ ሃብታዊ ፋይዳ የሚሰጡ የይዞታ ትንታኔ የተሰራባቸው ሴክተሮች ወደ ልማት ለማስገባት ልየታ እየተከናወነ መሆኑንም አብራርተዋል።
በቤቶች ልማት፣ በጤና፣ በትምህርትና በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ዘርፎች ባለሃብቶችን ለማሰማራት ውይይት እንደሚካሄድም ወይዘሪት ሌንሳ ተናግረዋል።
ቀደም ሲልም በተለይ በጤናና ቤቶች ልማት ዘርፎች ከባለሃብቶች ጋር ስምምነት መደረሱን አስታውሰዋል።
በዚህም በመጀመሪያው ምዕራፍ በመዲናዋ የሚገኙ የፌዴራል መንግሥትና የልማት ድርጅቶች መረጃ መሰብሰቡን አስረድተዋል።
በቀጣይም በአገር አቀፍ ደረጃ የፌዴራል መንግሥትና የልማት ድርጅቶች የመሬት ይዞታዎች በዘመናዊ የካዳስተር ሥርዓት አስገብቶ ለማስተዳደርና ለማልማት ይሰራል ብለዋል።
የመሬት ባንክና ልማት ኮርፖሬሽን የፌዴራል መንግሥትና የልማት ድርጅቶችን ይዞታ በሕጋዊ መንገድ ለመመዝገብ፣ ለማስተዳደርና ለማልማት በዓዋጅ ቁጥር 1097/2011 የተቋቋመ መንግሥታዊ ተቋም ነው።