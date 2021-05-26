ህወሓት እስካሁን 22 የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አባላት መግደሉ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 18፣ 2013 ( ኢዜአ) ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) እስካሁን 22 የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አባላትን መግደሉን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታወቀ፡፡
ቡድኑ እስካሁን 20 የሚሆኑትን የአስተዳደሩ አባላትን ያገተ ሲሆን፥ አራት አባላት ጉዳት ደርሶባቸው ለሕክምና ሆስፒታል መግባታቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ገልጿል፡፡በአጠቃላይ በ46 የጊዜያዊ አስተዳደር አባላት ላይ ጥቃት መድረሱ በመግለጫው ተጠቅሷል፡፡
አሁንም ግድያ እና አፈናው በሁሉም አካባቢዎች እየቀጠለ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን፥ አሸባሪው ህወሓት መኖሪያ ቤቶችን እያቃጠለ፣ መኖሪያ ቤቶችን በጥይት እየደበደበ እንደሚገኝ በመግለጫው ተጠቁሟል፡፡ሆኖም የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ ክልሉን ለማረጋገትና አጥፊዎችን ለህግ ለማቅረብ በቁርጠኝነት እየሰሩ እንደሚገኙ አስታውቋል።