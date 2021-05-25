ፋሲል ከነማን መደገፍ የጋራ ጀግናን የማሳደግ፣ የማሻገር ተግባራዊ ምላሽ ነው — ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን

ግንቦት 17/2013 (ኢዜአ) “ስፖርት ለኢትዮጵያ ሕብረት” የፋሲል ከነማ ገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ክለቡን በመደገፍ ሁሉም አሻራውን እንዲያኖር ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ቀኑ ፋሲል ከነማ ድሉን የሚያከብርበት እና የአፍሪካ ቀን መሆኑ የተለየ እንደሚያደርገው ነው አቶ ደመቀ የጠቀሱት፡፡
ከየማዕዘኑ እና ከየዘርፉ የሚወጡትን ጀግኖች በታሪክ ማጣቀስ እንደነሱ መሥራት እንደሚጎድል አንስተዋል፡፡ በተለያየ ዘርፍ በርካታ የጋራ ጀግኖች አሉ ፤ ታሪክ በተዛባ መልኩ ለትውልዱ መተላለፉ ኢትዮጵያ በሁሉም ማዕዘናት ያሏትን በርካታ ጀግኖች በመቀበል ረገድ ችግር መፍጠሩን ጠቅሰዋል፡፡ “ጀግኖቻችንን ማወቅ፣ የጋራ ሃብት አድርጎ በእነርሱ መኩራት፣ ማጣቀስ እነሱን መከተል፣ የተሻለ ሆኖ መገኘት ነው ይኼ ትውልድ የሚገባው” ብለዋል አቶ ደመቀ፡፡
በስፖርቱ ዘርፍ በድል አድራጊነት አጼዎቹ የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ጀግኖች መሆናቸውን ነው አቶ ደመቀ የገለጹት፡፡ “ኮርተንባችኋል፤ እንኳን ደስ አላችሁ” ነው ያሉት፡፡
በተለያየ ዘርፍ እንደ አርዓያነት የሚነሱ ሀገራዊ ጀግኖች እንዳሉ እና በስፖርቱ ዘርፍ አብነቶችን የጠቀሱት አቶ ደመቀ የጋራ ጀግኖችን በማክበር፣ በማወቅ እና በመኩራት ሀገርን ወደፊት ማራመድ እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል፡፡
በዛሬው ቴሌቶን ፋሲል ከነማን ወደ ተሻለ አቅም እንዲመጣ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የጋራ ጀግናን የመደገፍ እና የማሳደግ፣ የማሻገር ተግባራዊ ምላሽ ነው ብለዋል፡፡
“ፋሲል ከክለብም በላይ ነው” ያሉት አቶ ደመቀ ክለቡ ስኬታማ ጉዞውን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበት ተናግረዋል፡፡ በዚህ ዘመን ይህ ትውልድ መሙላት፣ መሻገር ካለበት የሚያጋምዱ የጋራ ሀብቶችን ይዞ መጠበቅና ለጠንካራ ሀገር መሥራት፣ መተባበር እና መጎልበት አለበት ብለዋል፡፡ “ከምንም በላይ የሚያምርብን ስናብር ነው” ነው ያሉት አቶ ደመቀ፡፡
ፋሲል በዚህ መልኩ ተምሳሌትነት እንዳለውም አንስተዋል፡፡ የክለቡ ተጫዋቾች ከተለያየ የሀገሪቱ ክፍሎች ተሰባስበው ለድል መብቃታቸውን በመጥቀስ፡፡
በስፖርት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ዘርፍ ማበር እና በጋራ መቆም የሚያመጣውን አዎንታዊ ውጤት ገልጸዋል፡፡
በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለውን ጫና ያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በፋይናንስ፣ በጉዞ፣ እና መሰል ቁሳዊ ክልከላዎች ቢኖሩም የኢትዮጵያን ክብር ግን ማንም ሊነካው እንደማይችል አስገንዝበዋል፡፡
ከመቼውም ጊዜ በላይ መከባበር፣ መነጋገር፣ መደማመጥ፣ በሁሉም ማዕዘን ለዜጋ ክብር መስጠት እና ዜጎች የማይገደሉበት፣ የማይፈናቀሉበትን እና አንገት መድፋት የማይደመጥበት ሀገር መፍጠር እንደሚገባ በአፅንኦት አንስተዋል፡፡ ይህ ከሆነ ሁሉንም እንቅፋቶች መሻገር እንደሚቻል እና መበልጸግ እንደሚቻል አስታውቀዋል፡፡