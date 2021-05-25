አስተማማኝ የአረንጓዴ ልማት አሻራ ትግበራና ቁጥጥር እንዲኖር ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እየተተገበረ ነው

ግንቦት 17/2013 (ኢዜአ) በመጪው ክረምት የሚከናወነው የአረንጓዴ ልማት አሻራ አስተማማኝ የትግበራና የቁጥጥር ስርዓት እንዲኖረው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገለጸ።
ኢትዮጵያ ዓለምን እየተፈታታነ ያለውን የአየር ንብረት መዛባት ለመከላከል በአራት ዓመታት 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅዳ እየሰራች ነው።
ዘንድሮም ለጎረቤት አገራት የሚዘጋጀውን ጨምሮ ሰባት ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል በዝግጅት ላይ ነች።
በአገሪቷ ባለፉት ሁለት ዓመታት ከዘጠኝ ቢሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውንና የፅድቀት መጠናቸውም 88 በመቶ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ።
ይህን የአረንጓዴ ልማት አሻራን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከአጋር አካላት ጋር በመቀናጀት ሁሉም ሰው የሚገለገልበት አዲስ ዌብ ፖርታል አምርቷል።
ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር አህመዲን መሀመድ ለኢዜአ እንደገለጹት የአረንጓዴ ልማት አሻራ ስራው በዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ስርዓት እንዲታገዝ እየተደረገ ነው።
ቴክኖሎጂው ፈጣን፣ ተዓማኒና ወቅታዊ መረጃ መስጠት የሚችል ሲሆን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች በትግበራ ላይ ይገኛል።
ቴክኖሎጂው የአረንጓዴ ልማት አሻራው ፈጣና ተዓማኒና የተማከለ የመረጃ አገልግሎትም ይሰጣል።
ሚኒስትሩ እንደሚሉት የአረንጓዴ ልማት አሻራው የታለመለት ዓላማ ግቡን እንዲመታ አስተማማኝ የክትትልና የቁጥጥር ስርዓትና ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ያስፈልጋል።
በመሆኑም እንደ አገር የተተከሉ ችግኖችን የመከታተልና የመረጃ አለመናበብ ችግሮችን ለመፍታት ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው።
ዶክተር አህመዲን ባለፉት ሁለት ዓመታት በአረንጓዴ ልማት ስራዎች በክልልና በፌዴራል ያለውን የመረጃ አለመናበብ ችግር ለመፍታት የተሰራው ስራ ውጤታማ እንደነበረም ገልጸዋል።
አስተማማኝ የትግበራና የቁጥጥር ስርዓት እንዲኖር የአረንጓዴ ልማት አሻራ ባለቤት የሆነው ኅብረተሰብ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግም አስረድተዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት የተተከሉ ችግኞችን ሙሉ በመሉ፤ ዘንድሮም ከእቅድ ጀምሮ ያሉት መረጃዎች ተደራጅተው በመረጃ ቋት መግባታቸውን ተናግረዋል።
ቴክኖሎጂው ለፖሊሲ ውሳኔዎች፣ ለመንግስት አቅጣጫዎች እንዲሁም መረጃን በቀላሉ ለማድረስ ብቸኛ የመረጃ ምንጭ እንዲሆን ይረዳልም ብለዋል።
ዌብ ፖርታሉ በፌዴራል፣ በክልል፣ በዞንና በተቋማት ደረጃ ዓመታዊ እቅድ ያስቀምጣል፣ አፈጻጸምና አተገባበሩ ምን ይመስላል የሚለውን ያሳያል ነው ያሉት።
በአንድ ቀን በሚካሄደው የአረንጓዴ ልማት አሻራ በሁሉም አካባቢ ያለውን ተሳትፎ በሚያሳይ መልኩ በቀጥታ ለህብረተሰቡ እንዲያየው ይደረጋል።
ይህም ለአረንገዴ ልማት አሻራ እውን መሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ላለው ህብረተሰብ መተማመንን ይፈጥራል እንደ ሚኒስትር ዴኤታው ገለጻ።
ቴክኖሎጂው የሚሰጠውን መረጃ በመጠቀም በክልሎች መካከል ጤናማ የውድድር መንፈስ እንዲኖርና የኢንቨስትመንት ፍሰቱ እንዲሳለጥም ያደርጋል ብለዋል።
በዘንድሮ የአረንጓዴ ልማት አሻራው ማኅበረሰቡ ባለቤት እንዲሆን የማኅበረሰብ አቀፍ አሰራር ተግባራዊ እንደሚደረግም ጠቁመዋል።
ይህ አሰራር ዜጎች ችግኝ መትከልን ባሕል በማድረግ ለዜጎችም የስራ ዕድል መፍጠር ያስችላል ብለዋል።
የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክፍተትን ለመሙላት ስልጠናዎችና ድጋፎች መደረጋቸውንና በቀጣይም ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን በመተግበር ዜጎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አክለዋል።