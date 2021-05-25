በድሬዳዋ የኮሮና መከላከል ንቅናቄ ዘመቻ ተጀመረ

ድሬዳዋ፤ ግንቦት 17/2013(ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር “ዳግም ትኩረት ለኮቪድ 19 ንቅናቄ” በሚል መሪ ሃሳብ የኮሮና ቫይረስ መከላከል የንቅናቄ ዘመቻ ዛሬ በይፋ ተጀመረ፡፡
ዘመቻው ይፋ በሆነበት የውይይት መድረክ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ እንደተናገሩት፤ የኮሮና ቫይረስ ዋንኛና ወቅታዊ የጤና ችግር ከመሆኑ ባሻገር ለሀገርና ለወገን ታላቅ ተግባራት የሚያከናውኑ ሰዎች ጭምር እያሳጣ ነው፡፡
ቫይረሱ ባህሪውን እየቀያየረ ዳግም ስርጭቱ እየጨመረ በመሆኑ ህብረተሰቡ ለአፍታ ሳይዘናጋ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በመልበስና ርቀትን በመጠበቅ በሽታው ለመከላከል ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
በህክምናው ረገድ የሚስተዋለውን የ”ኦክስጂን” ችግር ለመፍታት ኦክስጂን ለሚያመርቱ ሁለት ባለሃብቶች ፍቃድና ቦታ ተሰጥቷቸው በቅርቡ ወደ ማምረት ይሸጋገራሉ ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ በበኩላቸው፤” ዳግም ትኩረት ለኮቪድ -19 ንቅናቄ ” የመከላከል ዘመቻ በድሬዳዋ በምክትል ከንቲባው በሚመራ ልዩ ኮሚቴ አስተባባሪነት ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች የግንዛቤ ስራ በመስራት የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ እንደሚያግዝ ገልጸዋል፡፡
በትምህርት ቤቶች፣ ገበያ አካባቢዎች ፣ በስብሰባ ቦታዎችና በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ ስፍራዎች ዙሪያ ልዩ ትኩረት እንደሚደረግ ተናግረዋል፡፡
በድሬዳዋ ባለፉት ሁለት ወራት የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸውና በፅኑ የሚታመሙ ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ ከመጨመሩ ባሻገር ከ30 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን አወስተዋል፡፡
ባለፉት ሁለት ሣምንታት መጠነኛ መቀነስ መታየቱን የተናገሩት ወይዘሮ ለምለም፤ የመከላከሉን ስራ ለማጠናከርና የተሻለ ለውጥ ለማምጣት የተጀመረው ዘመቻ ወሳኝ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪ በህክምናው ሂደት የሚታየውን የኦክስጂን እጥረት ችግር ለመፍታት የተጀመሩ ኦክስጂን የማምረት ተግባራት ዳር ማድረስ ህይወት የማዳኑን ስራ ውጤታማ ያደርገዋል ብለዋል፡፡
በዘመቻው የሚተገበሩ ሥራዎች ለውጤት ለማብቃት የጤና ባለሙያዎች፣ የፍትህ፣ የፀጥታና የተለያዩ ሴክተሮች የግልና የጋራ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት እንደሚጥሩ በውይይት መድረኩ በሰጡት አስተያየት አረጋግጠዋል፡፡