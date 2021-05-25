አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለችው የቪዛ ክልከላ ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ ነው -የሕግ ምሁራን

ሚዛን፣ ሆሳዕና ግንቦት 17/2013 (ኢዜአ) አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለችው የቪዛ ክልከላ ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ መሆኑን በሚዛን ቴፒና የዋቸሞ ዩኒቨርስቲ የህግ ምሁራን አስገነዘቡ።
በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል መምህር ምንዳ ግርማ ለኢዜአ እንደገለጹት አሜሪካ በሀገራችን ባለስልጣናት ላይ ያስተላለፈችው የቪዛ ክልከላ ውሳኔ ወገንተኝነቷን በግልፅ ያንፀባረቀችበት ድርጊት ነው።
ውሳኔው የአንድን ሀገር ሉአላዊነት ከመዳፈር ባለፈ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተርን የጣሰ መሆኑን አመልክተዋል።
“በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት እየተደረገ ያለው ጥረት ተቀባይነት የለውም” ያሉት ምሁሩ በቪዛ እገዳ ተግባር ህዝቡ ሳይሸበር በአንድነት ሆኖ በሀገሪቱ ውሰጥ ያለውን እውነታ ለዓለም ህዝብ ሊያስረዳ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ሌላኛው የዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር አዳነ ኮርቦ በበኩላቸው “አሜሪካ ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተቆርቋሪ በመምሰል በማን አለብኝነት ተነሳስታ የምታደርገው እንቅስቃሴ ከእውነት የራቀ መሆኑን የዓለም ማህበረሰብ ሊገነዘብ ይገባል” ብለዋል።
በተለይ ከሽብርተኞች ጋር ካልተደራደራችሁ በማለት ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ ያሳለፈችው የቪዛ ክልከላ ውሳኔ የኢትዮጵያን ሰላም እንደማትፈልግ ዓይነተኛ ማሳያ አድርጎ መውሰድ እንደሚቻል አመልክተዋል።
“የአሜሪካ መንግሥት ማናቸውንም ክፍተት በመጠቀም ለራሷ ጥቅም ለማዋል የሚሽቀዳደማት እንደሌለ ይታወቃል “ያሉት መምህር አዳነ ሀገሪቱ የተለመደ ዘዴዋን በመከተል ለግብፅና ሱዳን ያላትን ውግንና በዚሁ አጋጣሚ ለማንፀባረቅ መውተርተሯን አብራርተዋል።
ማንኛውም ዜጋ በሴራው ሳይደናገጥ አንድነቱን በማጠናከር በአንድ ድምጽ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውነታውን በግልጽ በማሳየት ክልከላው በአፋጣኝ እንዲነሳ ጫና ማሳደር እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች በየፊናው ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አመላክተዋል።
አሁን ላይ የውስጥ ክፍተታችንን በማየት ጫና ለማሳደርና ሀገራችንን ለማዳከም በተለያየ መንገድ እየተፈጸመ ያለውን ደባ ለማስቆም ከመንግሥት ጎን መቆም ከሁሉም ዜጋ እንደሚጠበቅ ምሁራኑ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የዋቸሞ ዩኒቨርስቲ የህግ ትምህርት ክፍል መምህርና በአፍሪካ ጉዳይ የተለያዩ ጥናቶችን ያካሄዱት እንዳለ ሙላቱ በበኩላቸው “አሜሪካ የጉዞ እገዳ መጣሏ በሀገራችን ላይ ተፅዕኖ በመፍጠር መንግሥትን ለማዳከም በመሻት ነው” ብለዋል።
እንደ ሀገር የመጣውን ለውጥ ተከትሎ እየተመዘገቡ ባሉ ውጤቶች ያልተደሰተችው አሜሪካ ለውጡን ለመቀልበስ ኃያልነቷን ተጠቅማ ጫና ለማሳደር መድከሟን ተናግረዋል።
አሜሪካ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ቀድሞ እንደለመደችው እጇን ለማስገባት ብትጥርም ተቀባይነት በማጣቷ ተስፋ በመቁረጥ በሀገራችን ባለስልጣናት ላይ የጉዞ እገዳ ማድረጓ ተገቢነት የጎደለውና ተቀባይነት እንደሌለው አስረድተዋል።
የጉዞ እገዳው በኢትዮጵያ የተጀመሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶችንና ጠቅላላ ምርጫው ላይ የሚያሳድረው ጫና ስለሌለ ፊታችንን ወደ ልማት በማዞር የማይበገር ክንዳችንን ለጠላቶቻችን ልናሳይ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“በለውጡ አመራር እየተወሰዱ ያሉ መጠነ ሰፊ የልማት ውጥኖች ሀገሪቱን ካደጉ ሀገራት ተርታ በመሰለፍ በአፍሪካ ቀንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚያደርጋት ነው” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር ሲሳይ ታምራት ናቸው።
የአፍሪካ መልማትና ማደግ የማይዋጥላቸው እንደ አሜሪካ ያሉ የራሳቸውን መብትና ጥቅም ለማስከበር ብቻ ለሚራራጡ ሀገራት ኢትዮጵያ የጀመረችው የለውጥና የእድገት ጎዳና እንደማይዋጥላቸው ተናግረዋል።
የጉዞ እገዳው ቀላል የሚባልና በቀጣይም ከዚህ በላይ የሆኑ ተግባራትን በሀገሪቱ ላይ ለመፈጸም ውጥን እንዳላቸው ማሳያ ስለሆነ ሴራውን ለመመከት ከወዲሁ ዝግጅት ማድረግ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
ምእራባዊያን ኢትዮጵያን ማንም ሊቋቋማት እንደማይችል ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለው እንዲቃኙ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
“አሜሪካ እንደ ሀገር ህግ ለማስከበር የተወሰደውን እርምጃና የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ላይ ጥላሸት ለመቀባት ስታደርገው የነበረው እንቅስቃሴ የሚታወቅ ነው” ያሉት የህግ ምሁሩ የሴራ እሳቤውን ለማምከን የውስጥ አንድነታችንን ማጎልበት እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል።