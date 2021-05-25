ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ 57 የምርምር ስራዎች እየተከናወኑ ነው – ማእከሉ

ፍቼ ፣ ግንቦት 17 /2013 (ኢዜአ) የፍቼ ግብርና ምርምር ማዕከል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ 57 የምርምር ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ።
የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተክሉ አሰፋ ለኢዜአ እንደገለፁት ማዕከሉ ምርምሮቹን እያካሄደ ያለው በስሩ ባሉ ጣቢያዎችና በአርሶ አደሮች ሰርቶ ማሳያ ማሳዎች ላይ ነው።
የምርምር ስራዎቹ በአፈርና ማዳበሪያ አጠቃቀም፣ በውሃ አዘል መሬት አመራረት፣ በሰብል ዝርያ ማሻሻያና ጥበቃ ዘርፎች ስር እየተካሄዱ መሆኑን አመልክተዋል ።
በተለይ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባላቸው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ አጠቃቀም፣ በአትክልትና ደጋ ፍራፍሬ ፣ በስንዴና ገብስ ዝርያ ማሻሻል ስራዎች በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
በግራር ጃርሶ፣ በኩዩ፣ ወረ ጃርሶና ደገም ወረዳዎች የነጭና ቀይ ሽንኩርት ጨምሮ የድንች ዝርያዎች ተስማሚነትና ምርት መጠን ጥናት እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
“የተሻለ ምርት እንደሚሰጡ በምርምር የተረጋገጡ የአኘል፣ የኘሪምና የኮክ ዝርያዎች በአርሶ አደሮች ማሳ ላይ የማስፋፋትና የማስተዋወቅ ስራ እየተካሄደ ነው ” ብለዋል።
ከምርምር ስራ ጎን ለጎን የአርሶ አደሩን የምርጥ ዘር ፍላጐት ለማሟላት በ50 ሄክታር ማሳ ላይ ከተለያዩ የግብርና ምርምር ማዕከላት የተገኙ የሰብል ዝርያዎችን አባዝቶ ለማከፋፈል የተስማሚነት ሙከራ እያካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
የኩዩ ወረዳ የቄሲ ቀበሌ አርሶ አደር ኃይሉ ደቻሳ ማዕከሉ በሚሰጣቸው ምክርና ድጋፍ ተጠቃሚ ለመሆን እየተጉ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በተለይ በግማሽ ሄክታር መሬታቸው ላይ የሚካሄደው የስንዴ የምርምር ስራ ተስፋ የጣሉበት መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ሌላው የግራር ጃርሶ ወረዳ የቶርባን አሼ ቀበሌ አርሶ አደር ቃሲም ገልገሎ የሙከራ ስራው የደጋ ፍራፍሬን በግላቸው አልምተው እንዲሸጡ እድል እንደሰጣቸው ተናግረዋል፡፡
ማዕከሉ ዘንድሮ ለሚያካሄደው የምርምር ስራዎች ማስፈፀሚያ ከ10 ሚሊየን ብር በላይ በጀት መመደቡ ታውቋል።