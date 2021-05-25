የፍትሕ አካላት ምርጫው በፍትሃዊነት እንዲጠናቀቅ ኃላፊነታቸውን በገለልተኝነት እንዲወጡ ተጠቆመ

አርባምንጭ፤ ግንቦት 17/2013 (ኢዜአ) ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ፍትሃዊና በህዝብ ዘንድ ተአማኒ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የፍትህ አካላት ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነፃ በመሆን ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠቆመ።
የደቡብ ክልል የፍትህ አካላት ባለሙያዎች ስልጠናና የህግ ምርምር ማዕከል በክልሉ ለሚገኙ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ለተውጣጡ መርማሪ ፖሊሶችና ዐቃቢ ህግ በወንጀል ምርመራ ዙሪያ ባለፉት ሁለት ቀናት በአርባ ምንጭ ከተማ ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል።
በማዕከሉ የስልጠና ዳይሬክተር አቶ መኩሪያ ፈለሃ እንዳሉት፤ የዘንድሮ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና በህዝብ ዘንድ ቅቡልነትን ያተረፈ እንዲሆን የፍትህ አካላት ከየትኛውም ፓርቲ ገለልተኛ ሆነው መስራት ይጠበቅባቸዋል።
ማዕከሉ የወንጀል ምርመራ ውጤታማ ለማድረግ በታክቲክና ቴክኒክ ምርመራ ዙሪያ የሰጠው ስልጠናም ከመደበኛ ወንጀል ምርመራ በተጨማሪ ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ጋር በተያያዘ ለሚፈጸሙ ችግሮች ተገቢውን ምርመራ እንዲደረግ መሠረት የሚጥል መሆኑንም አስረድተዋል።
የስልጠናው ተሳታፊዎችም ምርጫው እንከን የለሽ እንዲሆን ከምርጫው ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችንና አቤቱታዎችን አጥፊውን ወገን ለመለየት በታክቲክና ቴክኒካል ምርመራ በመታገዝ ፈጣን ምላሽ እንደሚጠበቅባቸው አመላክተዋል።
በዕውቀት፣ ክህሎትና ስነ-ምግባር ተላብሶ ምርመራ በማካሄድ አጥፊዎች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ከማድረግም በላይ የህዝቡ ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ ያግዛል ብለዋል፡፡
ህዝቡም ለምርጫው ህጋዊነትና ሠላማዊነት የፍትህ አካላት ውሳኔን በማክበርና በመተባበር የበኩሉን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበትም አመልክተዋል።
የማዕከሉ ከፍተኛ ተመራማሪ ወይዘሮ ማዕዶት ሰለሞን በበኩላቸው፤ አንድ ወንጀል መዝገብ ውጤታማ እንዳይሆን የሚያደርገው ጠንካራ የታክቲክና ቴክኒክ ምርመራ ያለማካሄድ ችግር መሆኑን ባካሄዱት ጥናቶች ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል።
አሁን ላይ በሀገሪቱ የሚከሰቱ አንዳንድ ወንጀሎች እየተወሳሰቡ መምጣታቸውን ጠቅሰው መርማሪ ፖሊሶችና ዐቃቢያን ህግ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ጋር በማስተሳሰር ወቅቱ የሚጠይቀውን ዕውቀትና ክህሎት ሊኖራቸው ይገባል ብለዋል።
መጪው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቅ መላውን ህዝብ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የገለጹት ወይዘሮ ማዕዶት የፍትህ አካላት ገለልተኛ ሆነው ህጋዊ ተልእኳቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመዋል።
ከምርጫ ጋር ተያይዞ ለሚቀርቡ ክሶች ምርመራ በሚደረግበት ወቅት ምንም ዓይነት ሣይንሳዊ ዘዴዎችን መከተል እንደሚገባ ተገቢውን ዕውቀትና ክህሎት መቅሰማቸውን የገለጹት ደግሞ የስልጠናው ተሳታፊ የጋሞ ዞን መርማሪ ፖሊስ ዋና ሳጂን ደግነት ይልማ ናቸው።
ዘርፉ በዋናነት ወንጀልን መከላከል፣ አለፍ ሲልም የተጠናከረ ምርመራ በማድረግ ፍትህን የሚያረጋግጥ ገለልተኛ አካል መሆኑን ተናግረዋል።
በምርጫው ሂደት ወንጀል የሚፈፅም አካል ቢገኝ ከፓርቲ ወገንተኝነት ነጻ ሆነው ለመስራት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
የባስኬቶ ልዩ ወረዳ ዐቃቤ ህግ ባለሙያ ወይዘሮ ህብረት አዲሱ በበኩላቸው፤ ስልጠናው በፍትህ ስርዓት ያሉ ጉድለቶች እንዲስተካከሉ ለማስቻል አቅም የሚፈጥር መሆኑን ተናግረዋል።