የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ሁሉም ዜጋ ከመንግሥት ጋር እንዲተባበር ጥሪ ቀረበ

ሀዋሳ፤ ግንቦት 17/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የተቃጣውን የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ሁሉም ዜጋ ከመንግሥት ጋር እንዲተባበር የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ ጥሪ አቀረቡ።
ምክትል ከንቲባው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት፤ አሜሪካና ምዕራባዊያን ሀገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የሀገሪቱን ህልውና ተዳፍረዋል።
ድርጊቱ በየትኛውም መመዘኛ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸው፤ በፍጥነት ሊታረም እንደሚገባው አመላክተዋል።
የሀገራቱ ጣልቃገብነት ዋና ዓላማ የቀድሞውን ቅኝ ግዛት እሳቤ በተዘዋዋሪ መንገድ ተፈጻሚ በማድረግ የሀገሪቱን ህልውና ማዳከም መሆኑን ሁሉም ዜጋ በአንክሮ ሊገነዘበው እንደሚገባ አሳስበዋል።
አሁን ላይ በኢትዮጵያ መንግስት እየተካሄዱ ያሉ መጠነ ሰፊ የልማት ግስጋሴ የዓለምን ቀልብ እየሳበ መጥቷል ያሉት ምክትል ከንቲባው ይህን ለማደናቀፍና እጅ በመጠምዘዝ ደካማ መንግስት በሀገሪቱ እንዲመሰረት የወጠኑት ሴራ እንደማይሳካላቸው ተናግረዋል።
ይህንን እንቅስቃሴ ለመቀልበስ እንደ ቀድሞ አባቶች ለሀገር ህልውና በአንድነት በመሰለፍ ድምጻችንን በማሰማት ልናሳፍራቸው ይገባል ብለዋል።
በመንግሥት የተወጠኑ ሃገር በቀል የፖሊሲ ማዕቀፎችና የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ብልፅግናንን ለማረጋገጥ ወሳኝ በመሆናቸው ለተፈጻሚነቱ መትጋት ከሁሉም ዜጋ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል።
በተለይ ሀገራዊ ምርጫውን በስኬት በማጠናቀቅ በሀገሪቱ ጠንካራ መንግስት እንዲመሰረት ለማስቻል የተጀመረው የውጭ ጣልቃ ገብነት ተቃውሞ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል።
የውጭው ጣልቃ ገብነት እንዲዳከም ሀገራዊ አንድነት ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል።
ይህ የቆየ የምዕራባዊያን ጫና በተለይ በአፍሪካ ሀገራት ላይ ስለሚበረታ በአህጉሪቱ የሚገኙ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን ሊቆሙና ትብብራቸውን በተግባር እንዲያሳዩም ምክትል ከንቲባው መልዕክት አስተላልፈዋል።
የአፍሪካ ህብረትና ተሰሚነት ያላቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ደባ ከማውገዝ ባለፈ ሊያስቆሙ እንደሚገባም አመልክተዋል።