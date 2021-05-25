የሃይማኖት መሪዎች መልካም ትውልድን የመቅረፅ ስራ ማጠናከር እንዳለባቸው ተመለከተ

አዳማ፤ ግንቦት 17/2013 (ኢዜአ) የሃይማኖት መሪዎች ትውልዱ መልካሙን መንገድ እንዲከተል የመቅረፅ ስራን አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተመለከተ።
የሃይማኖት ተቋማት በሰላም ግንባታ፣ ተግዳሮቶችና መፍትሄዎቻቸው ዙሪያ የሚመክር መድረክ ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ተጀምሯል።
የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ፍሬዓለም ሽባባው በመድረኩ እንዳሉት፤ሀገሪቱ የተጋረጠባትን ፈተና በብቃት እንዲትወጣና የያዘችውን ተስፋ ማሳካት እንዲትችል የሃይማኖት መሪዎችና ተቋማቱ በትብብር መስራት ይጠበቅባቸዋል።
ህብረተሰቡ በተለይም ወጣቱ ትውልድ መልካሙን እንዲከተል፣ ስለ ሀገራቸው ሰላምና አንድነት በጋራ እንዲተጉ የመቅረፅ ስራ ከሁሉም ቅድሚያ ሰጥተው ማጠናከር እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የሁሉም ሃይማኖቶች መንፈሳዊ መሪዎች ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ በአግባቡ በመረዳት ፈተናዎችን ለማለፍ በጋራ የሚቆሙበት ወቅት ነው ብለዋል።
የህዳሴ ግድብ እና ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በስኬት እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን እንዲወጡም ተናግረዋል።
የተሳሳቱ ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች ወደ መልካሙ እንዲመለሱ፣ በሰላም ግንባታ የድርሻቸውን እንዲወጡና ሊኖሩ የሚችሉ ተግዳሮቶችን በብልሃት ለማለፍ አጋዥ የመሆን ከሃይማኖት ተቋማትና መሪዎቻቸው ይጠበቃል ብለዋል።
በተለይ የህዳሴ ግድብ ማንንም በማይጎዳ መልኩ እየተሰራ እያለ ጠላት የተፈጥሮ ሀብታችን እንዳንጠቀም ለተቀን እየሰራ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ አሁን ሀገራዊ አንድነትን ይበልጥ ማጠናከር ያለበት ወቅት መሆኑን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ ስድስኛው ጠቅላላ ምርጫ የሀገሪቱን ቀጣይ ዕድል እጅጉን የሚወስን በመሆኑ ሁሉም ወደ ስነልቦናው በመመለስ ሀገርን የማስቀጠል ሃላፊነት በጋራ መወጣት እንደሚገባም አመልክተዋል።
በብሔርና ሃይማኖት መካከል በሚፈጠረው ግጭት ብዙዎች ለጉዳት መዳረጋቸውን የገለጹት ደግሞ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ፀሐፊ ሃጂ ማዓሱድ አደም ናቸው።
ሁለተኛው ዙር የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌትና ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ በፀሎት ማጋዝ ይገበናል ብለዋል።
በተለይ ምዕመናኑን በመምራት የተረጋጋ መንፈሳዊ ሁኔታ ውስጥ እንዲገኙ ከማድረግ አንፃር ከተቋማቱ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅም አመልክተዋል።
የሃይማኖት ተቋማቱ አሁን የሚታይባቸውን ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎችን በፅናት በማለፍ በመካከላቸው መከባበር፣ ፍቅር፣ ህብረትና አንድነት ጎልቶ እንዲወጣ የድርሻችንን መወጣት አለብን ብለዋል።
መድረኩ የሃይማኖት ተቋማቱ በሰላምና አብሮነት ውስጥ እየገጠማቸው ያለውን ፈተናዎች በአንድነት ለማለፍ ቀጣይ የመፍትሔ አቅጣጫ የሚያስቀምጡበት መሆኑንም አስረድተዋል።
የምክክር መድረኩ ለሁለት ቀናት የሚቆይ የሚቆይ ነው።