የምርጫው ፍትሃዊነት እንዲረጋገጥ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ ተጠቆመ

መተማ፤ ግንቦት 16/2013(ኢዜአ) ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ሰላማዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ህዝባዊ አንድነትን በማጠናከር ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ ተጠቆመ።
የብልፅግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች በምዕራብ ጎንደር ዞን የምረጡኝ ቅስቀሳ በሰላማዊ ሰልፍ አካሄደዋል።
በሰልፉ ከተሳተፉት መካከል ወጣት አህመድ ኢብረሂም እንደተናገረው፤ በምርጫው ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሰላማዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላትና ደጋፎች ተቀዳሚ ስራ ሊሆን ይገባል፡፡
በቅድመና ድህረ ምርጫ ወቅት የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት የማይማቻቸው ሃይሎች የፀጥታ ስጋት እንዳይፈጥሩ ከወዲሁ መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግ ገልጿል።
ወጣቱ ያወጣውን የምርጫ ካርድ በሚገባ ከመጠቀም ባሸገር ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅምከፍተኛ ድርሻ አለብን ሲል ጠቁሟል፡፡
“ቀጣዩ ምርጫ ሀገራችን ወደ ከፍታ ማማ ሊያወጣ የሚችል ፓርቲን ከመምረጥ ባሻገር ህዝባዊ አንድነትን የምንገነባበት ይሆናል ” ያሉት ደግሞ ሌላኛው የመረሃ ግብሩ ተሳታፊ አቶ ፈረደ ሃብቱ ናቸው፡፡
አሸባሪው ቡድን ህወሓት በኢትዮጵያውያን መካከል የዘራውን የመለያየትና የፅንፈኛነት ሴራ በማክሸፍ የሀገሪቱ ህዝቦች መገለጫ የሆኑትን የመከባበርና መተሳሰብ መልካምነትን የሚቀጥልበት ዘመን እንደሚመጣ እንደሚያምኑ ተናግረዋል፡፡
”ከመቻቻል መከባበርን ማስቀደም አለብን፤ ጥላቻንና ቂመ በቀልን የሚያስወግድ ምርጫ በማድረግ የሀገሪቱን ዕድገት ማፋጠን ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ የመተማ ወረዳ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሽኩር ሁሴን በበኩላቸው፤ የፓርቲውን ማኒፌስቶ ለህዝብ በማስተዋወቅ ግንዛቤ መፍጠር እንደቻሉ ገልጸው፤ ምርጫውን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ማድረግ የብልጽግና ዋነኛ አላማ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
”ብልፅግና ሰላምን፣ እድገትንና አንድነትን አስተሳስሮ የሚይዝ የመላው ኢትዮጵውያን ፓርቲ ነው”ያሉት ሃላፊው ፍትሃዊና ተዓማኒ ምርጫ በማድረግም በኢትዮጵያ የምርጫ ሂደት ደማቅ ታሪክ ጽፎ ለማለፍ እየሰራ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
በምዕራብ ጎንደር ዞን የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቋቁመው እየሰሩ መሆኑን ጠቁመው ፤ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በዴሞክራሲ ግንባታ፣ በሰላም፣ በህዝብ አብሮነትና ሉዓላዊነት ጉዳይ የጋራ ወጥ አቋም ያላቸው መሆኑን አብራርተዋል፡፡
መራጩ ህዝብ ያወጣውን ካርድ እንዲመርጥበት በማድረግም መብቱን ለመጠቀም ከወዲሁ እንዲዘጋጅም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
በሰልፉ ስነ-ስርዓት ሰላማዊና ፍትሃዊ ምርጫ እንዳርጋለን፣ ብልፅግናን የምንመርጠው በምክንያት ነው፣ ኢትዮጵያን ለፅንፈኛ ሃይሎች አሳልፈን አንሰጥም፣ በውስጥ ጉዳያችን የውጭ ጣልቃ ገብ ይቁም የሚሉ መልዕክቶች ተላልፈዋል፡፡