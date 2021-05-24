በህገ ወጥ መንገድ የፀረ አረም ኬሚካል ጭኖ ሲያጓጉዝ የተገኘ አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ዋለ

ነቀምቴ፤ ግንቦት 16/2013)ኢዜአ) በምሥራቅ ወለጋ ዞን ሳሲጋ ወረዳ በህገ ወጥ መንገድ 5ሺህ388 ሊትር የፀረ አረም ኬሚካል ጭኖ ሲጓጉዝ የተገኘ አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት የወንጀል ምርመራ ዲቪዥን ክፍል ኃላፊ ዋና ሳጂን ሰለሞን ቶላ እንዳሉት፤ አሽከርካሪው በቁጥጥር ስር የዋለው ግንቦት 14/2013 ዓ.ም. ቀን ሰባት ሰዓት አካባቢ በወረዳው በረዱ በሎ ቀበሌ ውስጥ ነው።
ኬሚካሉ ከቤኒሻጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን ሚዥጋ ወረዳ በመነሳት የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3- 41506 አዲስ አበባ በሆነ “ኤፍ.ኤስ.አር” የጭነት ተሽከርካሪ ተጭኖ በመጓጓዝ በረዱ በሎ ቀበሌ እንደደረሰ ከህዝብ በደረሰው ጥቆማ ፖሊስ መቆጣጠር እንደቻለ አስረድተዋል፡፡
ኬሚካሉን በህገ ወጥ መንገድ ጭኖ ሲያጓጓዝ የተገኘው አሽከርካሪ በቁጥጥር ሥር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት እንደሚገኝ ዋና ሳጂን ሰለሞን አስታውቀዋል፡፡
የወረዳው የገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታመነ አብዲሣ በበኩላቸው፤ በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዝ የተገኘው የፀረ አረም ኬሚካል 5ሺህ388 ሊትር መሆኑን አመለክተው በገንዘብ ሲተመን ግምቱ ሶስት ሚሊዮን ብር እንደሚጠጋ ገልጸዋል፡፡