በሰሜን ሸዋ ዞን የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለሰብአዊ ድጋፍ ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል ተባለ

ግንቦት 16/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ተፈጥሮ በነበረው የፀጥታ ችግር የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለሰብአዊ ድጋፍ ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያስፈልግ መሆኑን ጉዳቱን ለማጣራት የተቋቋመው የቴክኒክ ኮሚቴ አስታወቀ።
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት የተቋቋመው የቴክኒክ ኮሚቴ ዛሬ ሪፖርቱን ለክልሉ የስራ ሃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አቅርቧል።
ኮሚቴው በሪፖርቱ እንዳመለከተው ሰሜን ሸዋ ዞን ተፈጥሮ በነበረው የፀጥታ ችግር የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለሰብአዊ ድጋፍ ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል።
በዞኑ ሶስት ወረዳዎች ብቻ 281 ሰዎች መገደላቸውንና 197 ሰዎች ደግሞ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑንም በሪፖርቱ አካቷል።
በቀረበው ሪፖርት መሰረት ተፈናቅለው በመጠለያ ውስጥ የሚገኙ 9 ሺህ 661 ዜጎች ሲሆኑ ከጊዜያዊ መጠለያ ውጪ ደግሞ 237 ሺህ 157 ሰዎች በተለያዩ አካባቢዎች ይገኛሉ።
የቴክኒክ ኮሚቴውን ሪፖርት ያቀረቡት ከአማራ ክልል የአደጋ መከላከል እና ምግብ ዋስትና የመጡት አቶ ብርሃኑ ዘውዱ እንደተናገሩት በጊዜያዊ መጠለያም ሆነ ከመጠለያ ውጪ የሚገኙ 246 ሺህ 818 ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍ ይሻሉ።
በደረሰው ጉዳት በትምህርትና በጤና ተቋማት እንዲሁም ከመንግስት ተቋማት ውጭም የግለሰብ ንብረቶች ጉዳትና ውድመት ደርሶባቸዋል ተብሏል።
በነበረው ችግር አራት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሲወድሙ በሰባት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ቁሳቁሶችም ጉዳት ደርሶባቸዋል።
በአካባቢው 11 ሆቴሎች ሙሉ ለሙሉ ሲወድሙ 350 አነስተኛ ሱቆች እና ሰባት የእምነት ተቋማት መቃጠላቸውን የቴክኒክ ኮሚቴው አስታውቋል።
የቴክኒክ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ ብርሃኑ ዘውዱ እንደገለጹት በስድስት የውሃ አገልግሎት ተቋማት ላይ በደረሰው ጉዳት ሳቢያ 23 ሺህ ዜጎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ገጥሟቸዋል።
በዚህም በአካባቢው የተጎዱ ዜጎችን ለማቋቋምና ለመልሶ ግንባታ ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል ተብሏል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር፤ ችግር ላይ የወደቁ ዜጎችን በአስቸኳይ በማንሳት አካባቢውን መልሶ ለመገንባት የሁሉም ርብርብ ያስፈልጋል ብለዋል።
በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን የደረሰውን ጉዳት በተመለከተም የቴክኒክ ኮሚቴው በማጣራት ላይ ሲሆን እንዳጠናቀቀ ሪፖርቱን ያቀርባል ተብሏል።