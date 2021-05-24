በሳይንስ ምርምር ዘርፍ የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው- የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር

ግንቦት 16 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሳይንስ ምርምር ዘርፍ የሴት ተመራማሪዎችን ተሳትፎና ቁጥር ለማሳደግ በልዩነ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የሴት ተመራማሪዎች አቅም ግንባታ ላይ ያተኮረ የሁለት ቀናት የሚቆይ ምክክር መድረክ ጀምሯል።
በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና ማትማቲክስ (ስቴም) ዘርፍ ላይ ባተኮረው ምክክር መድረክ ከዩኒቨርሰቲዎችና ምርምር ተቋማት የተውጣጡ ሴት ምሁራን ተሳትፈዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በኢትዮጵያ ካሉ 46 ዩኒቨርሲቲዎች 40 ሺህ መምህራን መካከል የሴቶች ድርሻ 17 በመቶ መሆኑን ገልጸዋል።
ከነዚህም መካከል ሶስተኛ ዲግሪ ያላቸው ሴቶች 8 በመቶ ብቻ እንደሆነ አመልክተዋል።
የስቴም ዘርፍ ካልተጠናከረ ሁለንተናዊ አገራዊ ዕድገት እንደማይመጣ ገልፀው፤ ይህን ለማስተካከልም በ10 ዓመቱ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራበት መሆኑን አብራርተዋል።
የሴቶች ተሳትፎ እውን የሚሆነው ግን ሁሉም ተቋማት በቅንጅት ሲሰሩ፣ ሴት ምሁራንም ጉዳዩን በትኩረት ይዘው ሲሰሩበት መሆኑን አብራርዋል።
የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደረጀ እንግዳ በበኩላቸው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ በልዩ ትኩረት የተቋቋመው ዩኒቨርሲቲ ከያዛቸው 9 የትኩረት መስኮች አንዱ የሰው ሃይል ግንባታ መሆኑን ገልጸዋል።
በዩኒቨርሲቲው የሴት ምሁራን ድርሻ 13 በመቶ መሆኑን ገልጸው፤ በ10 ዓመት ዕቅዱ በምርምርና አመራር ዘርፍ ተሳትፏቸውን ወደ 30 በመቶ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የሴቶችን ተሳትፎ ለማበረታታትም ዩኒቨርሰቲውን ከተቀላቀሉ በኋላ 25 በመቶ ሴት ተማሪዎች በሚፈልጉት የትምህርት መስክ ካለውድድር እንዲገቡ ቅድሚያ መስጠቱን አንስተዋል።
በተጨማሪም የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ወደ ሳይንስ ምርመር መስክ እንዲያዘነብሉ ለማበረታታት ባቋቋመው የስቴም ማዕከል እንዲገለገሉ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሜካኒካል ምህንድስና ምሁሯ ዶክተር ምሥራቅ ግርማ ስቴም አገር ሕይወት መሆኑን አስገንዝበዋል።
በሳይንስና ምርምር ዘርፍ የሴቶች ተሳትፎ አናሳ ሆኖ መቀጠል እንደሌለበት ገልፀው፤ ካለጾታ ልዩነት የሴቶችም ተሳትፎ መጠናከር እንደሚገባው ገልፀዋል።
በአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪና መምህርት ቅደስት አሊ በበኩላቸው በዩኒቨርሲቲው ስቴምን ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን ገልጸው፤ ሴቶች ችግር ፈቺ በሆኑ ምርምሮች ላይ እንዲጎለብቱ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።