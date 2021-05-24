በአማራ ክልል በኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን ለመፍታት እየተሰራ ነው

ደሴ ፤ ግንቦት 16/2013 በአማራ ክልል በኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን ለመፍታት የክልሉ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑ ተገለጸ።
በደቡብ ወሎ ዞን ያለውን የኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያግዝ የኢንቨሰትመንት ፎረም በደሴ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል ቤቶች ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰይድ ኑሩ በወቅቱ እንደገለጹት፤ ክልሉ ባሉት ጸጋዎች ለኢንቨስትመንት የተመቸ ነው።
ሆኖም ባለው ጸጋ ልክ ኢንቨስትመንት እንዳይስፋፋ የመሬት አቅርቦት ችግር፣ የመሰረተ ልማት እጥረት፣ ውጣ ውራድ ያለው የአገልግሎት አሰጣጥና የተቋማት የቅንጅት አሰራር ማነስ እንቅፋት መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታትም ከ90 በላይ ባለሃብቱ የሚያነሳቸው መሰረታዊ ጥያቄዎችን በጥናት በመለየት በአስቸኳይ መልስ እንዲያገኙ የክልሉ መንግስት በመወሰን ወደ ስራ መገባቱን ተናግረዋል፡፡
በቅርቡ በክልሉ ለሚገኙ 57 ከተሞች የከተማ እድገት ማሻሻያ ማድረግ መቻሉም ባላሀብቶችን በቅርበት በመደገፍ ውጤታማነታቸውን በማረጋገጥ ክልሉን በኢንቨስትመንት ተመራጭ እንደሚያደርገው አስረድተዋል።
የአካባቢው ጸጋዎችና ለኢንቨስትመንት ያለው ምቹ ሁኔታ ለክልሉ ኢኮኖሚ እድገትና ለስራ እድል ፈጠራ አቅም የሚፈጥር መሆኑ ገልጸዋል።
የክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትምንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ግርማ የሽጥላ በበኩላቸው፤ ክልሉ በተፈጥሮ፣ ሰው ሰራሽ፣ ታሪካዊና ሀይማታዊ ቅርሶችና ጸጋዎች የታደለ ቢሆንም በአግባቡ መጠቀም እንዳልተቻለ ተናግረዋል።
በየደረጃው ያሉ ማነቆዎችን በመፍታት ዘርፉን ለስራ እድል ፈጠራ፣ ለውጭ ምንዛሬ ግኝትና የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግ ተመጋጋቢ የሆኑና አዋጭ ፕሮጀክቶች ተለይተው ወደ ስራ እንዲገቡ እየተደረገ ነው ብለዋል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶችን በኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ በአግሮ ኢንዱስትሪና በራሳቸው ፋብሪካ በመገንባት ወደ ማምረት እንዲገቡ በማመቻቸት አበረታች ለውጥ እየመጣ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሃመድ እንዳሉት፤ በዞኑ ለትላልቅ ኢንዱስትሪዎች የሚሆን ግብዓት መኖሩን በጥናት ቢረጋገጥም በትኩረት ማነስ ምክንያት መጠቀም አልተቻለም።
በዞኑ ለሲሚንቶ፣ ዘይት፣ ብርጭቆና መስታዋት፣ የድንጋይ ከሰል፣ ለአግሮ ኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑ ማዕድናትና ጥሬ እቃዎች መኖራቸውን የወሎ ዩኒቨርሲቲ ባካሄደው በጥናት ተረጋግጧል ብለዋል።
ከፌደራል፣ ክልል አመራሮችና ባለሃብቶች ጋር በቅንጅት መስራት በመጀመሩ ዘንድሮ ብቻ ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 291 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን አስረድተዋል።
ወደ ስራ ሲገቡም የአካባቢውን ኢኮኖሚ ከመለወጥ ባሻገር ከ73 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥሩ በመሆናቸው ለውጤት እንዲበቁ አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
የፎረሙ ተሳታፊ አቶ አቡየ በዛብህ በሰጡት አስተያየት ፤ለሪልስቴት የሚሆን ቦታ ለበርካታ ዓመታት እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም እየተጉላሉ ሳያገኙ መቆየታቸውን አስታውሰዋል፡፡
አሁን ክልሉ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ለአንድ ሺህ ቤቶች መስሪያ ከጠየቁት 100 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ግማሽ ያህሉን በኩታ በር ከተማ እንዲሰጣቸው ሰሞኑን እንደተወሰነላቸው ገልጸዋል።
ቀሪውም በቅርቡ እንደሚወሰንልኝ መረጃ ደርሶኛል ያሉት ባለሃብቱ በአንድ ቢሊዮን ብር ካፒታል በማልማት ከአንድ ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
ለሁለት ቀናት በተዘጋጀው የኢንቨስትመንት ፎረሙ በቀጣይ ተግባራት ዙሪያ አቅጣጫ እንደሚያስቀም የሚጠበቅ ሲሆን ከፌደራል፣ ክልልና ደቡብ ወሎ ዞን የተወጣጡ አመራሮች፣ባለሃብቶችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት በመሳተፍ ላይ እንደሚገኙ ኢዜአ ከደሴ ዘግቧል።