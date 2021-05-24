ከ15 ነጥብ 4 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ ተሰብስቧል-የአማራ ገቢዎች ቢሮ

ባህርዳር ግንቦት 16/2013 (ኢዜአ) በበጀት አመቱ አስር ወራት ከ15 ነጥብ 4 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ።
የክልሉ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገቢ በመሰብሰብ ለልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎች ለማዋል እየተሰራ መሆኑን ቢሮው ገልጻል።
የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ ክብረት ማህሙድ ለኢዜአ እንደገለጹት በበጀት አመቱ ከ20 ነጥብ 5 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስራዎች ለማከናወን ሰፊ እቅድ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱን አውስተዋል።
እቅዱን ለማሳካት በተደረገ ጥረት ባለፉት አስር ወራት ከመደበኛና ከተማ አገልግሎት ከ15 ነጥብ 4 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ መቻሉን ተናግረዋል።
ከተሰበሰበው ገቢ ውስጥ 14 ቢሊየን የሚጠጋው የመደበኛ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ክብረት ቀሪው ከከተማ አገልግሎት የተሰበሰበ መሆኑን አስረድተዋል።
የተሰበሰበው ገቢ ከዓመታዊ እቅዱ ጋር ሲነጻጸር 75 በመቶ የሚጠጋ መፈጸም መቻሉን ጠቁመው ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅትደግሞ በ 5 ነጥብ 7 ቢሊየን ብር ብልጫ እንዳለው አመልክተዋል።
“የዘንድሮው የግብር አሰባሰብ በከፍተኛ አመራሩ ጥብቅ ክትትልና ቅንጅታዊ አሰራር የተመራ በመሆኑ በበርካታ ችግሮች ውስጥ ሆኖ ስኬት ለማስመዝገብ ጥረት የተደረገበት ነበር” ብለዋል ።
“በግብር አሰባሰቡ አዊ፣ ሰሜን ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞኖች የላቀ አፈጻጸም አሳይተዋል” ያሉት አቶ ክብረት በአንጻሩ ደሴ፣ ጎንደርና ባህርዳር ከተማ አስተደዳሮች ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸው መሆኑን አመልክተዋል።
ከተሞቹ የክልሉ መገለጫ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እድገታቸው እንዳይጎዳ በልዩ የድጋፍ ማዕቀፍ ስርዓት አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህ ጋር ተያይዞ ሱዳን በፈጸመችው ወረራ በእርሻ ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሃብቶች ሃብትና ንብረታቸው የተቃጠለበትና የተወረረበት ሁኔታ መኖሩ በገቢው ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ማሳደሩን አስታውቀዋል።
በህግ ማስከበር ዘመቻው የሰሜን፣ ማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ዞኖች እንዲሁም ዋግ ኽምራና ሰሜን ወሎ ዞኖች በሚገኙ ግብር ከፋዮች ላይ ችግር መስተዋሉን ጠቁመው ” ኮሮናም ሌላው ችግር ያስከተለ ጉዳይ ነው” ብለዋል።
የግብር ስርዓቱን ባለማክበር በህገ ወጥ ድርጊት በተደጋጋሚ ተሰማርተው በተገኙ የግብር ከፋዮች ላይ ከማስተማር ጎን ለጎን አስተዳደራዊና ህጋዊ ርምጃ መወሰዱን አቶ ክብረት አስረድተዋል።
ደረሰኝ ሳይቆርጡ የተገኙ ከ1ሺህ 500 በላይ ግብር ከፋዮች እያንዳንዳቸው 50ሺህ ብር የተቀጡ መቀጣታቸውን ጠቁመው በተደጋጋሚ ጥፋት ውስጥ የተገኙ 150 ግብር ከፋዮች ደግሞ በወንጀል እንዲጠየቁ መደረጉን አመልክተዋል ።
በቀሪ ወራት ሁሉን አቀፍ ጥረት በማድረግ የበጀት ዓመቱን እቅድ ለማሳካት ቢሮው ከ900 በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞቹ ባለፈው ሳምንት የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠቱን ተናግረዋል።
በክልሉ በ2012 በጀት ዓመት ከ12 ነጥብ 9 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ ተሰብስቦ ለልማት መዋሉን ከቢሮው የተገኘ መረጃ ያመላክታል።