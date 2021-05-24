በዞኑ ከ3 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች በግንባታ ሂደት ላይ ናቸው

መተማ ፣ ግንቦት 16 /2013 (ኢዜአ) በበጀት አመቱ ዘጠኝ ወራት ከ3 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል አስመዝግበው የኢንቨስትመንት ፍቃድ የወሰዱ ባለሃብቶች በግንባታ ሂደት ላይ መሆናቸውን የምዕራብ ጎንደር ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታወቀ፡፡
በመምሪያው የኢንቨስትመንት ማስፋፉያ ባለሙያ አቶ ከውነው አይጠገብ ለኢዜአ እንደተናገሩት የአካባቢውን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ ነው።
በበጀት አመቱ ዘጠኝ ወራት ከ3 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል አስመዝግበው የኢንቨስትመንት ፍቃድ የተሰጣቸው 94 ባለሀብቶች በግንባታ ሂደት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ባለሀብቶቹ በማኑፋክቸሪንግ፣ በግብርና፣ በሆቴልና ቱሪዝም፣ በኮንስትራክሽን፣ በአገልግሎትና መሰል ዘርፎች ፈቃድ የወሰዱ መሆናቸውን አመልክተዋል።
“ባለሀብቶቹ እያካሄዷቸው ባሉ ግንባታዎች 600 የሚሆኑ ሰዎች ጊዜያዊና ቋሚ የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል” ብለዋል።
ሁሉም ባለሀብቶች ግንባታ አጠናቀው በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ሲገቡ 25 ሺህ ለሚሆኑ ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠር እንደሚችሉ አመላክተዋል።
በኢንቨስትመንት ለተሰማሩት ባለሃብቶችም 4 ሺህ 209 ሄክታር መሬት ከሦስተኛ ወገን ነፃ ሆኖ የተሰጣቸው መሆኑን አብራርተዋል።
በኢንቨስትመንት ቦታዎቹ ያሉ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ ከ5 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ በማድረግ የውሃ መስመር ዝርጋታ፣ የፍሳሽ መውረጃ ቦይ፣ ድልድይና ሌሎች መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ባለሃብቶቹን በፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ ለማድረግ በተሰራ ስራ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር እንዲያገኙ መደረጉን ባለሙያው አስታውቀዋል።
በመተማ ዮሃንስ ከተማ የነዳጅ ማደያ አገልግሎት ፈቃድ ወስደው በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙት አቶ አደራጀው ሞገስ 1 ሺህ 500 ካሬ ሜትር ቦታ ተረክበው ግንባታ እያካሄዱ መሆናቸውን ገልፀዋል።
”ከዚህ በፊት በግብርና ኢንቨስትመንት ተሰማርቼ ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል ፈጥሬ ቆይቻለሁ” ያሉት ባለሃብቱ አሁን በግንባታ ሂደት ላይ ባለው የነዳጅ ማደያ አገልግሎት ከ30 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠራቸውን ተናግረዋል፡፡
በአካባቢው ያለው ምቹ ሁኔታ የበለጠ እንዲለማ ለማድረግ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ በማሟላት ባለሃብቶችን መሳብ እንዳለበት አመልክተዋል።
በግንበኝነት ሙያ በቦታው የስራ እድል የተፈጠረለት ወጣት አለምሰላም ጓዴ በበኩሉ በወቅታዊ ሁኔታዎች በርካታ እንቅስቃሴዎች የተገደቡ ቢሆንም በባለሃብቶች በሙያው በተፈጠረለት የስራ እድል በቀን 300 ብር ገቢ እያገኘ መሆኑን ጠቅሷል።
”ሁሉም ባለሃብቶች ሃብትና ንብረት ባፈሩበት አካባቢ የኢንቨስትመንት አማራጭ በመፍጠር የአካባቢውን ወጣት የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ አለባቸው” ያለው ወጣቱ አሁን በሚያገኘው ገቢ እናቱንና ሁለት ታናሽ እህቶችን እያስተዳደረ እንደሚገኝ ገልጿል፡፡
በዞኑ ከዚህ ቀደም ከ8 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሃብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ተሰማርተው እንደሚገኙ ከመምሪያው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።