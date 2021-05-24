ከ44 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ግንቦት 16 ቀን 2013 (ኢዜአ) ከ44 ሚሊዮን 7 መቶ ሺህ ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ልዩ ልዩ የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በተለያዩ የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎችና ኬላዎች የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል።
ከዚህ ውስጥ 43,131,467 ብር የሚገመቱት ወደ ሀገር ሊገቡ ሲሉ የተያዙ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ሲሆኑ 1,606,290 ብር ግምታዊ ዋጋ የወጣላቸው ከሀገር ለማስወጣት ሲሞከር የተያዙ ናቸው ተብሏል፡፡
በዕቃ ዓይነት 9,396,655 ብር የሚገመት መደኃኒት ጨምሮ የምግብ ምርቶች፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ ዋና ዋና የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ሲገኙበት በድሬዳዋ፣ ሞያሌ እና ጅግጅጋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ከፍተኛ መጠን ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች የያዙ የጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ናቸው፡፡
የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ በፍተሻ፣ በበረራ እና በጥቆማ የተያዙ ሲሆኑ ዕቃዎቹን ሲያጓጉዙ የተገኙ 32 ተሽከርካሪዎች ከዕቃዎቹ ጋር መያዛቸው ተገልጿል፡፡
ህብረተሰቡ የኮንትሮባንድን አስከፊነት በመገንዘብ ኮንትሮባንድን እና ህገ-ወጥ ንግድን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት እያደረገ ያለው ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል፡፡