ኦቢኤን ከሰሜን ሸዋ እና ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ለተፈናቀሉ ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ግምት ያለው የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ

ደብረብርሀን ፣ግንቦት 15 /2013 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ (ኦቢኤን) በአማራ ክልል ከሰሜን ሸዋ እና ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ግምት ያለው የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ።
የኦቢኤን ስራ አስኪያጅ አቶ ዝናቡ አስራት ድጋፉን ዛሬ ባስረከቡበት ወቅት እንደገለጹት፤ ኦቢኤን የህዝብ ድምጽ ከመሆን ባሻገር የህዝቦችን አብሮነት እሴት ለመገንባት እየሰራ ነው።
ባለፈው አመት በተከሰቱ ግጭቶችና ዘንድሮ በትግራይ ክልል በተደረገ የህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል።
አሁን ደግሞ ከሰሜን ሸዋ እና ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖች በጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህል ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል ።
በዛሬው እለት ከተደረገው ድጋፍ ውስጥ 805 ኩንታል በቆሎና ገብስ እንደሚገኝበት ጠቅሰዋል።
የአጣየ ከተማ ከንቲባ አቶ አገኘሁ መክቴ ድጋፉን ሲረከቡ እንደተናገሩት፤ የአማራና የኦሮሞ ህዝቦችን የዳበረ የአብሮነት እሴት ለመሸርሽር የሚጥሩ ሀይሎችን በጋራ ለመታገል እየተሰራ ነው።
በከተማው ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከ66 ሺህ ህዝብ በላይ መፈናቀሉን ተናግረዋል።
ከተፈናቀሉት መካከል እስካሁን 22 ሺህ ወገኖች መመለሳቸውን አመልክተዋል።
በድጋፍ ርክክብ ስነ ስርአቱ ላይ የኦሮሚያ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ሀላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻና ሌሎች የስራ ሀላፊዎች ተገኝተዋል።