የሸኔ ታጣቂዎች ገላና ወረዳ ውስጥ በፈጸሙት ጥቃት ሰባት ሰዎች ተገደሉ

ዲላ ፣ ግንቦት 15 ቀን 2013 (ኢዜአ) በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ በአሸባሪው ሸኔ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የወረዳው ጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊን ጨምሮ ሰባት ሰዎች መገደላቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
ህዝቡን በማሳተፍ የሽብር ቡድኑን የማደንና አካባቢውን የማረጋጋት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ፖሊስ ገልጿል።
የፖሊስ ጽህፈት ቤቱ አዛዥ ኮማንደር ኦብሳ ሁንዴሳ ለኢዜአ እንዳስታወቁት፤ የአሸባሪው ሸኔ ታጣቂዎች ግድያውን የፈጸሙት ትናንት አመሻሽ 11:00 ሰዓት አካባቢ በወረዳው ሾሮ ጫልቤሳ ቀበሌ ነው።
የወረዳው አመራሮች የልማት ስራዎችን እየጎበኙ ባሉበት ወቅት በሸኔ ታጣቂዎች የደፈጣ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ገልጸዋል።
በጥቃቱ የወረዳው ጸጥታና አስተደደር ጽህፈት ቤት ሃላፊን ጨምሮ ሰባት ሰዎች ሲሰዉ በሌሎች አምስት ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን አስረድተዋል።
በአሁኑ ወቅት የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በዲላ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
ጥቃት ያደረሱ አሸባሪዎችን የማደኑ ስራ በጸጥታ አካላት በቅንጅት እየተከናወነ እንደሚገኝ አዛዡ አስታውቀዋል።
ሸኔ ዜጎችን በመግደል የሚያምን አሸባሪ ቡድን በመሆኑ የጥፋት ቡድኑን ከወረዳው ነጻ ለማድረግ የተጀመረው ዘመቻ እንዲሳካ ህብረተሰቡ ለመንግስት ያለውን ድጋፍና ትብብር እንዲያጠናክር ጠይቀዋል።
የገላና ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሃላፊ አቶ ገበየሁ ያደቴ የወረዳውን ህዝብ በተለይም ጥቃቱ የተፈጸመበትን የሾሮ ጫልቤሳ ነዋሪዎችን በማረጋጋት አካባቢው ወደ ቀድሞ ሰላሙ እንዲመለስ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
የተሰዉ አመራሮችን በክብር ለመቅበርም ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በተፈጸመው ጥቃት ለደረሰው የህይወት መጥፋት በወረዳው ህዝብና አመራር ስም የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል።