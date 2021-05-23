ለሀገር ግንባታ፣ ብልጽግናና ለህዝቦች አንድነት ከመቼውም ጊዜ በላይ በጋራ መቆም እንደሚገባ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 15 /2013 (ኢዜአ) ለሀገር ግንባታና ብልጽግና እንዲሁም ለህዝቦች አንድነት ኢትዮጵያዊያን ከመቼውም ጊዜ በላይ በጋራ እንዲቆሙ ተጠየቀ።
የኦሮሚያ ልማት ማህበር አራዳ ክፍለ ከተማ ቅርንጫፍ አመታዊ ስብሰባውን ከአባላቶቹና ደጋፊዎቹ ጋር አካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ልማት ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ አባዱላ ገመዳ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ንግግር አድርገዋል።
የልማት ማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ አባዱላ ገመዳ “ማህበሩ ለህዝቦች አንድነት መጠናከርና ለሰላም መስፈን እየሰራ ይገኛል” ብለዋል።
“ከሁሉ በላይ በሃይማኖት፣ በጎሳ በቋንቋ እየከፋፈሉ ሊያተራምሱን ከሚፈልጉ ሃይሎች ራሳችንን በመጠበቅ አንድነታችንን ከቀድሞው በላይ ማጠናከር ይገባል” ብለዋል።
ምርጫ ተጠያቂ መንግስት ለመመስረት የሚረዳ መሆኑን በመገንዘብ በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ጠንካራ ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ ዜጎች ለሰላማዊነቱ እንዲተባበሩም ጠይቀዋል።
የኦሮሚያ ልማት ማህበር ለአንድነት፣ ለሰላም፣ እኩልነትና የልማት ተጠቃሚነት እየሰራ ያለውን ተግባር እንደሚያጠናክርም አቶ አባዱላ አረጋግጠዋል።
ማህበሩ በደን ልማት፣ አረንጓዴ አሻራና ሌሎች መስኮች ከሚያከናውናቸው ተግባራት በተጨማሪ ወጣቱን በመልካም ስብዕና የማነጽ ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝም አንስተዋል።
ማህበሩ የነገ አገር ተረካቢዎችንና መሪዎችን ለማፍራት የሚያግዝ የአዳሪ ትምህርት ቤት በመክፈት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸው፤ “ከ4 ሺህ በላይ ፕሮጀክቶችን ሰርቶ ህዝቡን ተጠቃሚ አድርጓል” ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው የኦሮሚያ ልማት ማህበር በከተማዋ ለሚያከናውናቸው ስራዎች አስተዳደሩ አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
አዲስ አባበ የሁሉም ቤት በመሆኗ እያንዳንዱ ዜጋ ከተማዋን በጋራ ማልማት እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
“ኢትዮጵያዊያን ለአገር ግንባታ፣ ብልጽግና ለህዝቦች አንድነት በጋራ መስራትና መረባረብ ይኖርባቸዋልም” ብለዋል።
ማህበሩ ቀደም ሲል በአዲስ አበባ የሚሰበስበውን ሃብት ወደ ክልሉ በመላክ ልማት ላይ ያውል የነበረ ሲሆን በዚህ አመት ከከተማዋ የሚሰበሰቡ ሃብቶች አዲስ አበባን የማልማት ስራ ላይ እንዲውሉ በመወሰኑም አመስግነዋል።
ማህበሩ ባለፉት አመታት ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ደጋፊዎችን ማፍራቱ የተገለጸ ሲሆን በዛሬው መርሃ ግብርም ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡ አካላት ተሳትፈውበታል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ለማህበሩ ሃብት በማበርከት፣ በመደገፍና ሌሎች አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እውቅና ተሰጥቷል።