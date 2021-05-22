በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል በኩል ወደ ውጭ ከተላኩ የግብርና ምርቶች ከ330 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኘ

ድሬደዋ ፤ ግንቦት 13/2013(ኢዜአ) በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል በኩል ወደ ውጭ ከተላኩ የግብርና ምርቶች ከ330 ሚሊዮን የአሜሪካ ዳላር በላይ ገቢ መገኘቱን በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የድሬዳዋ ውጪ ንግድ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
ሀገሪቱ ከቁም እንሳሳት ሀብት ተጠቃሚ እንድትሆን የኮንትሮባንድ ንግዱን በተቀናጀ መንገድ መከላከል እንደሚገባም ተመልክቷል።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ሃድጎ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ገቢው የተገኘው በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት ወደ ውጭ ከተላኩ አትክልትና ፍራፍሬ ፣ ጫት፣ቡና፣የቁም እንስሳትና ሌሎችም የግብርና ምርቶች ነው።
የግብርና ምርቶቹ የተላኩት ወደ ጎረቤትና መካከለኛ ምስራቅ ሀገራት እንዲሁም አውሮፓና አሜሪካ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የተገኘው ገቢ ከታቀደው አንጻር በ14 ነጥብ 3 በመቶ ፤ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ደግሞ አራት በመቶ ብልጫ አለው ብለዋል።
በአለም ገበያ የቡና ዋጋ መጨመር፣በቂ ምርት በመቅረቡ ና የተቀባይ ሀገራትን ቁጥር ማስፋት መቻል ለገቢው መጨመር ተጣቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን አቶ ተስፋዬ አስረድተዋል።
እንደ አቶ ተስፋዬ ገለፃ፤ ወደ ውጪ ከሚላኩት የግብርና ምርቶች የቁም እንሰሳት ገቢ በከፍተኛ ደረጃ እያሽቆለቆለ መጥቷል።
በዘርፉ የኮንትሮባንድ ንግድ በከፍተኛ ደረጃ መጨመርና ችግሩን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት አናሳ መሆኑ ችግሩን አባብሶታል ብለዋል።
ቀደም ሲል ከዘርፉ እስከ 37ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የተገኘበት እንደነበር አስታውሰው በበጀት ዓመት ዘጠኝ ወራት 2ሚሊዮን ብቻ መገኘቱን አመላክተዋል።
የምስራቅ ተጎራባች ክልሎችና ከተሞች ችግሩን በተቀናጀ መንገድ በመከላከል ሀገሪቱ ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ መረባረብ ይገባል ብለዋል።
ከዚህም ሌላ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በድሬዳዋና ጅግጅጋ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ በኮንትሮባንድ ሊገባ የነበረና ግምቱ ከ21ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የውጭ ምርት በቁጥጥር ስር መዋሉንየጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ጨምረው መግለጻቸውን ኢዜአ ከድሬዳዋ ዘግቧል።