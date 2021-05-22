የኮሮና ስርጭትን ለመግታት የድርሻችን እንወጣለን–የሃይማኖት አባቶች

ደሴ ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) እየተስፋፋ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል ህብረተሰቡን በማስተማር የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን የሐይማኖት አባቶች አስታወቁ።
ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ቫይረሱ እያደረሰ ያለውን ሁለተናዊ ጫና እንዲያቃልል የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ጥሪ አቅርቧል።
የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት የስብከት ጉባኤ ክፍል ኃላፊ ሊቀ ሰይማን ስነፀሐይ አድማሴ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮረና ቫይረስ ስርጭት በፍጥነት እየተስፋፋ የዜጎቸን ህይወትም እየቀጠፈ ነው፡፡
የህብረተሰቡ መዘናጋትና የጥንቃቄ ጉድለት ደግሞ ችግሩን እንዳባባሰው ጠቁመው፤ “ስርጭቱን ለመከላከል ቤተ ክርስቲያኗ ህብረተሰቡን በማስተማር የድርሻዋን ለመወጣት ዝግጁ ናት” ብለዋል።
ለምዕምናኑ ግንዛቤ በመፍጠር ወደ ቤተ ክርስቲያንና ሌሎች አካባቢዎች ሲሄድ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ እንዲለብስና አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ በአዲስ መልኩ የቅስቀሳና ግንዛቤ ፈጠራ ስራ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
ሁሉም ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለህዝብና ለአገሩ ሲል ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ያሉት ሊቀ ሰዩማን አሁን እየተስተዋለ ካለው መዘናጋት ተቆጥበን ቫይረሱ የሚያደርሰውን ሁለተናዊ ጫና ማቃለል የሁላችንም ድርሻ ነው ብለዋል፡፡
ሌላው የደቡብ ወሎ ዞን እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ሸህ ሰይድ ዘይን በበኩላቸው ”ለጥሩ ነገር እንጅ ለክፉ ነገር ምክንያት መሆን በእምነቱ የተከለከለና የተወገዘ ነው” ብለዋል፡፡
”በአገርና በህዝብ ላይ የሚደርሰውን ጫና እንድናቃልልና እንድንከላከልም ሐይማኖቱ ያስገድዳል” ያሉት ሸህ ሰይድ “የሰውን ህይወት እየቀጠፈ ያለውን ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የድርሻችንን እንወጣለን” ብለዋል፡፡
በየመስጅዱና በሚገኘው አጋጣሚ ሁሉ ምዕምናኑ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ እንዲለብስ፣ ርቀቱን እንዲጠብቅና ሳኒታይዘር እንዲጠቀም ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን ጠቁመው፤ “በር ላይ ሳሙናና ውሃ ይቀመጣልም” ብለዋል፡፡
”ህብረተሰቡ ከሚያሳየው ያለተገባ መዘናጋትና ቸልተኝነት ሊቆጠብ ይገባል” ያሉት ደግሞ በወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነየሱስ የማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲኖዶስ የወንጌል መምሪያ ኃላፊ ቄስ ሙሉጌታ አለሙ ናቸው፡፡
“ቫይረሱ ታዳጊ አገራትን ብቻ ሳይሆን የሰለጠኑና በኢኮኖሚ የፈረጠሙ ሀገራትን ሁሉ እያስጨነቀ በመሆኑ በጤና ባለሙያዎች የሚስጠውን ምክር በመተግባር እንደየእምነታችን መፀለይና ዱዓ ማድረግም ያስፈልጋል”ብለዋል።
“በየቀኑ የሚሞቱና የሚሰቃዩ ወገኖች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ችገሩ እስኪፈታ ቤተ ክርስቲያኗ ምዕምናኑ ጥንቃቄ እንዲያደርግ በአዲስ መልኩ ንቅናቄ ፈጥራ እየሰራች ነው” ብለዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አንተነህ ደመላሽ በበኩላቸው “ቫይረሱ እያደረሰ ያለውን ሁለተናዊ ጫና ለማቃለል ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል”ብለዋል።
”በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ የዜጎችን ህይወት ከመቅጠፉም ባለፈ በርካቶችን እያሰቃየ ነው” ያሉት ኃላፊው ህብረተሰቡ በጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ መልዕክቶችን በመተግበር ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በዞኑ “ዳግም ትኩረት ለኮሮና” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ መልኩ ንቅናቄ ለማስጀመር ዝግጅት መደረጉን አመልክተው፤ የሐይማኖት አባቶችን፣ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶችንና ባለድርሻ አካላትን ማሳተፍ በአዲስ መልኩ ስራዎች ተጀምረዋል”ብለዋል።
“በንቅናቄው ማንኛውም ሰው የአፍና የአፍንጫ ጭንብል እንዲለብስ፤ ሳኒታይዘር እንዲጠቀምና አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ይደረጋል” ብለዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የወጣው መመሪያ 30/2013 በተግባር ላይ እንዲውልም ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ኃላፊው አስታውቀዋል።