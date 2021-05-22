ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ለአረጋዊያንና አካል ጉዳተኞች የምግብ ድጋፍ አደረገ

ድሬዳዋ፤ ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በከተማዋ አስተዳደር ለሚኖሩ አረጋዊያንና አካል ጉዳተኞች ማህበራት ግማሽ ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ ድጋፍ አደረገ፤
በድጋፍ አሰጣጡ ስነ-ስርዓት የዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዘዳንት ዶክተር ሰለሞን ዘሪሁን እንደተናገሩት፤ ተቋሙ በኮረና ወረርሽኝ ሣቢያ በኑሯቸው ላይ ችግር ለተፈጠረባቸው የገጠርና የከተማ ነዋሪዎች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገዙ የምግብ ቁሶች አበርክቷል፡፡
የዚሁ አካል የሆነውና ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ 1ሺህ 400 ካርቶን ፓስታ ለአሰገደችና ለዳዊት አረጋዊያን መጦሪያ ማህበራትና ለአንድ የስጋ ደዌ አካል ጉዳተኞች ማህበር መለገሳቸውን ገልጸዋል፡፡
በተጓዳኝም የማህበራቱን መሠረታዊ የመኖሪያና የቋሚ ገቢ ማግኛ ፕሮጀክቶች በጥናት ላይ ተመስርቶ ለማዘጋጀት በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን ዶክተር ሰለሞን አመልክተዋል፡፡
“እነዚህ ተግባራት ዩኒቨርሲቲው የቆመለትን የማህበረሰባዊ አገልግሎቶች ተደራሽ የማድረግና ችግሮችን መፍታት ዓላማ በመተግበር ላይ መሆኑን ያመለክታል፤ይህም የማህበረሰቡንና የዩኒቨርሲቲው ግንኙነት ያጠናክራል ብለዋል ፡፡
ድጋፍ የተደረገለት የአሰገደች አረጋዊያን መጦሪያ ማህበር ተወካይ ወይዘሮ እመቤት መኮንን ዩኒቨርሲቲው በተደጋጋሚ ጊዜ የምግብ ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን አውስተው፤ በቅርቡም የእንስሳት ማርቢያ፣ የአረጋዊያንና የአረጋዊያት መዝናኛ ስፍራን በማዕከላቸው ውስጥ ለመገንባት ቃል እንደተገባላቸው ገልጸዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲ የዕውቀት ብቻ ሣይሆን የአዛውንቶች መከታ በመሆን ላይ ይገኛል ያሉት ደግሞ የዳዊት ለአረጋዊያን ማህበር ሥራ አስኪያጅ አቶ ዳዊት በቀለ ናቸው፡፡
ዩኒቨርሲቲው ከምግብ ድጋፍ ባሻገር ለአዛውንቶቹ እየተገነባ ለሚገኘው አዲስ መጦሪያ ማዕከል 600ሺህ ብር የሚጠጋ ብር በመክፈል መብራት እንዲገባ ማገዙን ጠቅሰው ለዚህም ዩኒቨርሲቲውን አመሰግነዋል፡፡
የስጋ ደዌ የአካል ጉዳተኞች ማህበር ሰብሳቢ ወይዘሮ አዝሚው ወርታው በበኩላቸው ፤ ዩኒቨርሲቲው ለማህበሩ አባላት ነጻ የትምህርት ዕድል በመስጠት ብዙዎች በመጀመሪያ ድግሪ እንዲመረቁና ማህበሩን በእውቀት እንዲደግፉ ማድረጉን ተናግረዋል፡፡
ዘንድሮ ተመሣሣይ ዕድል ለማህበሩ መስጠቱን ጠቁመው በዩኒቨርሲቲው ዙሪያ የሚገኙ የማህበሩ አባላትና ማህበረሰቡ የችግራቸው መፍቻ ቁልፍ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲውን እንደሚጠብቁት ገልጸዋል፡፡