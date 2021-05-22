በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በ246 ሚሊዮን ብር የተገነቡ ፕሮጀክቶች ተመረቁ

ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በ246 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነቡ 158 ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት ተዘጋጁ።
ፕሮጀክቶቹን ጎብኝተው ያስመረቁት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይና የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ ናቸው።
ለአገልግሎት ዝግጁ የሆኑት ፕሮጀክቶች በዋናነት የትምህርት፣ የጤናና የወጣቶች ስብዕና ግንባታ ማዕከላት ናቸው።
አቶ ጃንጥራር አባይ በአገር አቀፍ ደረጃ ፕሮጀክቶችን ጀምሮ በአጭር ጊዜ የማጠናቀቅ ባህል እየዳበረ መምጣቱን ተናግረዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትሩ አነሳሽነት በመዲናዋ በአጭር ጊዜ ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት የሆኑ ፕሮጀክቶች ለዚህ ስኬት የሚሆን ተሞክሮ መስጠታቸውን ነው የገለጹት።
በሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ይህንኑ መልካም ተሞክሮ ለማስቀጠል የሚያስችል የክትትልና የድጋፍ አሰራር ተቀርጾ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ግንባታቸው የተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች ለዚሁ ጥሩ ማሳያዎች እንደሆኑም አክለዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ በበኩላቸው ፓርቲያቸው አገሪቷን ለማልማትና ለማበልጸግ ቁርጠኛ አቋም እንዳለው አንስተዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ ይታይ የነበረውን መጓተት በመቅረፍ ረገድ ወጤታማ ስራ መከናወኑንም ነው የገለጹት።
በክፍለ ከተማው ለምረቃ የበቁት ፕሮጀክቶች በዋናነት ትምህርት ቤቶችና የወጣቶች ስብዕና ግንባታ ላይ ያተኮሩ መሆናቸው ደግሞ ፋይዳቸውን ጉልህ ያደርገዋል ብለዋል።
የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ ለምረቃ ከበቁት ፕሮጀክቶች መካከል አብዛኛዎቹ የትምህርት ዘርፍ አካል መሆናቸውን ተናግረዋል።
በዚህም የመማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ-ሙከራዎች፣ ቤተ-መጻህፍት፣ የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሾችና የማብሰያ ክፍሎች እንዲሁም የተማሪዎች መጫወቻ ስፍራዎችን ለአብነት አንስተዋል።
የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች፣ የወጣት ስብዕና ማእከላት፣ የጤና ጣቢያ ማስፋፊያና ጥገና እድሳት፣ መድሃኒት ቤትና የሕሙማን ማቆያዎች እንደሚገኙበትም ጠቅሰዋል።
በመርሃ ግብሩ በፕሮጀክቶቹ ግንባታ ወቅት ድጋፍና የላቀ ተሳትፎ ላበረከቱ የስራ ተቋራጭ ድርጅቶች እውቅና ተሰጥቷቸዋል።