ኮሚሽኑ ሙስናን መከላከል የሚያስችል ብሔራዊ ፖሊሲ ሊያወጣ ነው

ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ሙስናን መከላከል የሚያስችል ብሔራዊ ፖሊሲ ሊያወጣ መሆኑን ገለጸ።
ኮሚሽነር ጸጋ አራጌ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ ኮሚሽኑ የተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር 235/1993 ዓ.ም ተቋሙ የጸረ-ሙስና ሕግ እንዲያወጣ አይፈቅድም ነበር።
ነገር ግን የተሻሻለው አዋጅ ቁጥር 1236/2013 ዓ.ም ኮሚሽኑ ፖሊሲ እንዲያወጣና ሙስና የመከላከል ሥራ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲካሄድ የሚፈቅድ መሆኑን ጠቁመዋል።
ይህን ተከትሎ ኮሚሽኑ ሙስናን መከላከል የሚያስችል ብሔራዊ ፖሊሲ እያዘጋጀ መሆኑንና የማጠቃለያ ምዕራፍ ላይ መድረሱን ገልጸዋል።
ጎን ለጎንም ለፖሊሲው የማስተግበሪያ ሥርዓት እየተዘጋጀ መሆኑን ነው የጠቆሙት።
ከዚህ ቀደም የነበረው አዋጅ ማስተማር፣ ግንዛቤ መፍጠርና መከላከልን ወደጎን የተወ እንደነበረ አስታውሰው አዲሱ አዋጅ ለዚህ ትልቅ ትኩረት ሰጥቷል ብለዋል።
አዲስ በሚወጣው ፖሊሲ የሥነ-ምግባርና የሞራል እሴት ግንባታ ወሳኝ ከመሆኑ ባሻገር የድርጊት መርሃ ግብሩን ሁሉም እንዲተገብረው አስገዳጅ መሆኑን ገልፀዋል።
በሌላ በኩል በቀድሞው አዋጅ ሙስናና ብልሹ አሰራር “ሰዶ ማሳደድ” ነው ያሉት ኮሚሽነሩ የአሁኑ አዋጅ በይበልጥ የመከላከል ሥራ ላይ ትኩረት ማድረጉን አስታውቀዋል።
በመሆኑም የተለያዩ የሙስናና ብልሹ አሰራሮች ከመፈጸማቸው በፊት በሂደት ላይ እያሉ ለማስቆምና እርምጃ እንዲወሰድባቸው ሁሉም እንዲተባበር ጠይቀዋል።
ኅብረተሰቡም የተፈጸሙ ብቻ ሳይሆን በሂደት ላይ ያሉ የሙስና ድርጊቶችን ለኮሚሽኑ በመጠቆም ሃላፊነቱን እንዲወጣ ኮሚሽነር ጸጋ ጥሪ አቅርበዋል።
ኮሚሽኑ ከመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ጋር በመቀራረብ የመልካም ሥነ-ምግባር ግንባታና የመከላከል ሥራ ተደራሽነቱን ለማስፋት እንደሚሰራም ገልጸዋል።
እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ በአገሪቱ የሙስና ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን የሚያመላክት አገራዊ ጥናት በቅርቡ ይፋ ይሆናል።
ይህንንም ተከትሎ ኮሚሽኑ አሰራሮችን እስከማሻሻልና የድርጊቱን ፈጻሚዎች ተጠያቂ እስከማድረግ የሚደርስ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቱን አስረድተዋል።
በቀጣይም ሁሉን አቀፍ የኅብረተሰብ ተሳትፎ ለማረጋገጥና ሙስናን በተመለከተ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት ትኩረት ይደረጋል ብለዋል።
በዚህም ኢትዮጵያ በጸረ-ሙስና መከላከል በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ደረጃ ለማሻሻል እንደሚሰራ ነው ኮሚሽነር ጸጋ ያረጋገጡት።