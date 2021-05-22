በጌዴኦ ዞን ሁለት ወረዳዎች የተገነቡ የእንስሳት ጤና ኬላዎች ለአገልግሎት ከፍት ሆኑ

ዲላ፤ ግንቦት 14/2013 (ኢዘአ) በጌዴኦ ዞን ሁለት ወረዳዎች የተገነቡ የእንስሳት ጤና ኬላዎች ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆኑ።
በብሩክ ኢትዮጵያ ግብረ ሰናይ ድርጅት ድጋፍ የተገነቡት የጤና ኬላዎቹ በዞኑ ራጴና ቡሌ ወረዳዎች ሲሆኑ አራት ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገባቸው ተመልክቷል።
የድርጅቱ ሃላፊ ወይዘሮ ፍቅር ሽፈራው በምረቃ ስነ ስርዓት ወቅት እንዳሉት፤ ድርጅቱ የጋማ እንስሳትን የጤና ችግሮችን ለማቃለል በሃገሪቱ የተለያዩ አከባቢዎች በመስራት ላይ ይገኛል።
የጋማ እንስሳት የትራንስፖርት አገልግሎት ከመስጠት ባለፈ የገጠር እናቶችን ድካም በእጅጉ እያቃለሉ ቢሆንም ጤናቸውን በመጠበቁ ረገድ የግንዛቤና የህክምና ግብዓቶች ችግር መኖሩን ተናግረዋል።
እንስሳቱ ጤናቸው ተጠብቆ የሚሰጡትን አገልግሎት ለረጅም ጊዜ ለመጠቀም እንዲያስችል ህብረተሰቡ ተገቢውን እንክብካቤ እንዲያደርግ ግንዛቤ ከማስጨበጥ ባለፈ የሚታከሙበትን ጤና ኬላዎች ማስገንባታቸውን ተናግረዋል።
የተገነቡት ይእንስሳት ጤና ኬላዎቹ የህክምና ግብዓቶችና የባለሙያዎችን ማድሪያ ያካተቱ መሆናቸውን አስረድተዋል።
የጌዴኦ ዞን መንግስት ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ሃላፊ አቶ አብርሃም መኩሪያ በበኩላቸው፤ ከዚህ ቀደም የጋማ እንስሳት የጤና ችግር ሲገጥማቸው በባህላዊ መንገድ ካልሆነም እስከሞቱ ጉዳይ ይደርስባቸው እንደነበር አውስተዋል።
የጤና ኬላዎቹ መገንባታቸው በሁለቱ ወረዳዎች የሚገኝ ከ40 ሺህ በላይ የጋማ ከብቶች አገልግሎት በመስጠት ችግሩን ለማቃለል እንደሚያግዙ አመለክተው ለአጎረባች አካባቢዎች ጭምር እንደሚቅሙ አስረድተዋል።
ድርጅቱ ላበረከተው አስተዋጾ ምስጋና አቅርበዋል።
የራጴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታምራት ደለቦ በአካባቢው የተገነባው ጤና ኬላው ለታለመለት ዓላማ እንዲውልና ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።