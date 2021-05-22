በጎባ ከተማ የተነሳ የእሳት ቃጠሎ መቆጣጠር ተቻለ

ጉባ ፤ ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) በጎባ ከተማ አስተዳደር ዛሬ የተነሳ የእሳት ቃጠሎ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር መቻሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማዋ አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ዋና ሳጅን እንግዳ አማሐ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የእሳት ቃጠሎ መነሻው ከኤሌትሪክ አጠቃቀም ችግር ጋር በተያያዘ ነው።
የእሳት ቃጠሎው ያደረሰው ጉዳት መጠን አሁን መረጃው ተሰባስቦ ባለመጠናቀቁ ለጊዜው መግለጽ ቢያዳግትም በመንግስት ቢሮዎችና የተወሰኑ የግለሰብ የንግድ ተቋማት መጉዳቱን ተናግረዋል።
የእሳት አደጋው የከፋ ጉዳት እንዳያደርሰ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በመተባበር ያደረገው ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል።
ቃጠሎውን መቆጣጠር መቻሉንና በሰው ህይወት ላይ ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለ አመልክተዋል።
ህብረተሰቡ ከኤሌክትሪክ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ዋና ሳጅን እንግዳ አሳስበዋል።
በአደጋው የደረሰውን ጉዳት በመለየት ወደፊት እንደሚገለጽ አስታውቀዋል።
የከተማው ነዋሪ የሆኑት አቶ አበበ መስፍን በከተማው የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያና መከላከያ አለመኖሩን እንደ ችግር አንስተዋል።