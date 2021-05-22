በኢትዮጵያ ጠንካራ የገበያ መረጃ ሥርዓት ለመዘርጋት የአንድ ማዕከል አገልግሎት አቅምን ማጠናከር እንደሚገባ ተመለከተ

ሀዋሳ ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ጠንካራ የገበያ መረጃ ሥርዓት ለመዘርጋት እንዲቻል የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ አቅምን ማጠናከር እንደሚገባ ተመለከተ።
በፌዴራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን የሥራ ገበያ መረጃ ጥራት ለመለካት ያካሄደው የዳሰሳ ጥናት በሀዋሳ ከተማ ለባለድርሻ አካላት ይፋ ባደረገበት ወቅት እንደተመለከተው፤ ዘንድሮ የተካሄደው ይሄው ጥናት ኮሚሽኑ ከግብርና ሚኒስቴርና ከፌዴራል የከተሞች የሥራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ነው።
ለሶስት ወራት የተካሄደው ጥናቱ በዋናነት ትኩረት አድርጎ የተካሄደው ከትግራይ በስተቀር በሁሉም ክልሎች የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ ረገድ የሚከናወኑ የስራ ፈላጊዎች ምዝገባ፣በኢንተርፕራይዞች አደረጃጀት እና በስራ ቅጥር ትስስር ላይ መሆኑ ተጠቅሰዋል።
እንዲሁም የነባር ኢንተርፕራይዞች የመኖርና የመክሰም ምጣኔ እንደ ሀገር ያሉበትን ደረጃና ለዜጎች በትክክል የስራ እድል እየተፈጠረላቸው ለመለየት ነው።
በኮሚሽኑ የተቀናጀ መረጃ ትንተና ሥርዓት ማበልፀጊያ ዳይሬክተር አቶ ዮሴፍ ሠርፀ ፤ በጥናቱ ግኝት መሰረት ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም ነባር ኢንተርፕራይዞች የመኖር ምጣኔ በከተማ 81 በመቶ ፣ በገጠር ደግሞ 75 በመቶ ላይ እንደሚገኙ ተረጋግጧል ብለዋል።
የተቀሩት ኢንተርፕራይዞች መክሰማቸውን ጥናቱ ማመላከቱን ጠቁመዋል።
በ2013 በጀት ዓመት ስምንት ወራት የስራ እድል ተፈጠረላቸው ከተባሉት መካከል 85 በመቶ ብቻ ትክክለኛነቱ ሲረጋገጥ ቀሪው የውሸት ሪፖርት መሆኑ እንደተገረጋጠ አስታውቀዋል።
በየደረጃው የሚገኙ የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ ከተደራሽነት፣ስራ አጥ ዜጎችን ከማስተናገድና መረጃ ከማደረጃት አንፃር ውስንነት እንዳለበት ጥናት አመላክቷል።
ችግሮቹ ለመፍታት በተለይ የመረጃ አዘረጋግ ሥርዓቱ መልሶ መፈተሽና ወጥ የሆነ ሥርዓትም ከአንድ ማዕከል ጀምሮ እስከ ፌዴራል ተዘርግቶ ወደ ስራ መገባት እንዳለበት ጥናቱ ምክረ ሃሳብ አቅርቧል።
የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ አቅምን ማጠናከር፣ የፌዴራልና የክልል መንግስታት አሰራራቸውንና ቅልጥፍናቸውን ማሻሻል፣ በሰው ሃይል፣ ስልጠናና ግብዓት መደገፍ እንዳለባቸውም ተመልክቷል።
በሀገሪቱ ጠንካራ የገበያ መረጃ ሥርዓት ለመዘርጋት እንዲቻል የአንድ ማዕከል የመፈፀም አቅምን ማጠናከር እንደሚገባ ጥናቱ ጠቁሟል።
የፌዴራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላሁን በበኩላቸው ፤ የጥናቱ ግኝት እንደ ሀገር ብሔራዊ የሥራ ገበያ መረጃ ሥርዓትን ለመገንባት ለተያዘው ውጥን ወሳኝ ግብዓት እንደሚሆን አስታውቀዋል።
ከዚህም ባሻገር ትክክለኛና ተዓማኒነት ያለው የተሟላ የስራ ገበያ መረጃን በማከማቸትና በመተንተን ለውሳኔ ሰጪ አካላት፣ለአጥኚዎች፣ለስራ ፈላጊዎችና ቀጣሪዎች መረጃውን በመስጠት ጥቅም ላይ እንዲውል ይሰራል ብለዋል።
ጥናቱ የሚያሳየው በጥራት ደረጃ የተሻለ ቢሆንም ቀሪውን ክፍተት ለመሙላት ሁሉም ክልል አበክሮ እንዲሰራ አመልክተዋል።
በተለይ ከስልጠና ኤክስቴንሽን ጋር ተያይዞ የሚታየውን ድግግሞሽ ለማስቀረት ኮሚሽኑ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያጠናክር ጥናቱ ባመላከተው መሰረት ይህንን ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ እንደሚደረግ ገልጸዋል።
ከመድረኩ ተካፋዮች መካከል በግብርና ሚኒስቴር የገጠር ስራ እድል ፈጠራ ዳይሬክተር አቶ ስለሺ በቀለ በገጠር ቀበሌዎች የስራ ፈላጊ ዜጎችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሀቅ ላይ የተመሰረተ መረጃ እየቀረባ እንዳልሆነ ጥናቱ ስለሚያመላክት ይህንን ችግር ለመፍተት አሰራራችንን ልንፈትሽ ይገባል ብለዋል።
የደቡብ ክልል ኢንተርፐራይዞችና ኢንዲስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ቢረጋ ብርሃኑ በዘርፉ ተመሳሳይ ችግር እንዳይከሰት ጥናቱ እድል የሚሰጥና የሚያስጠነቅቅ መሆኑን ተናግረዋል።
የሲዳማ ክልል የሥራ እድል ፈጠራ፣ኢንዱስትሪና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ከፍያለሁ ከበደ በበኩላቸው ፤ጥናቱ ያሳየው መረጃ የሚሰሩትን ተግባራት በልካቸው እየተረጋገጡ እንዲሄዱ የሚያ መላክት መሆኑን በመግለጽ ለመረጃውም የፌዴራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽንን አመሰግነዋል።