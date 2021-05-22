ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ወጣቶች ሚናቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ጥሪ አቀረበ

ሀዋሳ፤ ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ሰላማዊ ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ ወጣቶች ሚናቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ በምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ረገድ አባላትና ደጋፊዎች በሚኖራቸው ሚና ዙሪያ ያዘጋጀው የምክክር መድረክ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በምክክር መድረኩ የብልጽግና ፓርቲ የከተማዋ አስተዳደር ከፍተኛ አመራር ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ ባደረጉት ንግግር መጪው ምርጫ ሰላማዊነት በማረጋገጥ የቀጣይ የሃገሪቱ የብልጽግና ጉዞ ስኬት ወጣቶች የበኩላቸውን በጎ አበርክቶ ማሳረፍ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።
በተለይም ወጣቱ ሃይል ከየትኛውም አላስፈለጊ ድርጊቶች በመቆጠብ ከአከባቢው የጸጥታ ሃይሎችና ማህበረሰብ ክፍሎች በመተባበር የሠላም አምባሳደርነት ሚና በመጫወት ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን በተቀናጀ መልኩ እንዲሰሩ ጥሪ አቀርበዋል።
ምርጫውን ሰላማዊ ማድረግ በብዙ መስዋዕትነት የመጣውን የለውጥ ሂደት ውጤታማ ማድረግና የህዝብ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ርብርብ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል ።
ሃገርን ለመገንባት አብሮ የማደግና የመተባበር መርህን በማዳበር መልካም መደላድል እንዲኖር ከወጣቱ የሚጠበቅ መሆኑን ገልጸው፤ ፓርቲው የወጣቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
ምርጫ የዜግነት መብት ከመሆንም በላይ ለምንፈልገው እድል የሚንሰጥበትና የማንፈልገውን የሚነፈግበት በመሆኑ መራጮችም ሆኑ አስፈጻሚዎች ችላ ማለት የለባቸው ብለዋል።
የጸጥታ መደፍረስ በመፍጠር የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት ከጠላት ተልዕኮ ወስደው የሚሰሩ ሃይሎች በአብዘኛው ወጣቱን መጠቀሚያ እንደሚያደርጉ የተናገሩት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ካሱ አሩሳ ናቸው።
ወጣቱ ምክንያታዊ መሆን አለበት ብለዋል።
የምርጫውን ሂደት በማወክ የሃገሪቱን ህልውና ለመፈታተን እየሰሩ ያሉ ሃይሎች ጥረታቸውን ከንቱ ለማድረግ ወጣቱ ሃይል አካባቢውን በመጠበቅ የድርሻውን እንዲወጣ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የፓርቲው የሀዋሳ ወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወጣት ታረቀኝ ለገሰ በበኩሉ፤ በከተማዋ ወጣቶች የጀመሩትን የልማትና የሰላም ተሳትፎ በማጠናከር ቀጣዩን ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንድጠናቀቅ የበኩላቸውን ሚና እንድጫወቱ ለማስገንዘብ መድረኩ መዘጋጀቱን ገልጿል።
ዴሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና ዘላቂ ሰላም ያረጋገጠች ለጠላት የማትበገር ሀገር በመገንባት ሂደት በተለይም መጪው ምርጫ በስኬት እንዲጠናቀቅ ወጣቱ የበኩሉን መወጣት እንዳለበት ተናግሯል።
ከተሳታፊዎች መካከል ወጣት ቶማስ ሽብሩ በሰጠው አስተያየት፤ ባለፉት 27 ዓመታት የነበረው የመንግስት መዋቅር የህዝብ የመልካም አስተዳደርና ልማት ጥያቄ ለመመለስ ፈቃደኛ ባለመሆኑ በርካታ ችግሮች ሲፈጠሩ እንደነበር አስታውሷል።
በለውጥ ሂደት ወደ ስልጣን የመጡ አመራሮች ባለፉት ሶስት ዓመታት የህዝብ ፍላጎትን ወርዶ በማዳመጥ እየተሰጡ ያሉት ታላላቅ የልማትና የፖለቲካ ጥያቄ ምላሾች አክብሮት አለኝ ብለዋል።
ይህም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የከተማዋ ወጣቶች ሰላምን በመጠበቅና በማስጠበቅ ረገድ ግንባር ቀደም ሚና መጫወት ይገባናል ሲል ገልጿል።
በፖለቲካ ነጋዴዎች ምክንያት በስሜት ተነድቶ ባለፉት ጊዜያት በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግር ስጋት ተፈጥሮ እንደነበረው የተናገረው ደግሞ ወጣት ጋሻው ደመቀ ነው።
በዚህም ማንም ተጠቃሚ አልነበረም እኛም ከዚህ ተምረናል ብሏል።
አሁን ላይ በብልጽግና አመራር የሰፈነውን ሰላምና ልማት ለማጠናከር የአካባቢያቸውን ሰላም እንደሚጠብቁ ገልጿል።