ለምርጫው እና ለህዳሴው ግድብ ስኬታማነት የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን በአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ

አሶሳ፤ ግንቦት 12 /2013 (ኢዜአ) ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ እና ሁለተኛው ዙር የህዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌት የተሳካ እንዲሆን በመደገፍ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን በአሶሳ ከተማ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች ገለጹ።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ሰይድ ሃሰን እንዳሉት፤ ለሃገር የሚበጅ መሪ ለመምረጥ በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የቴሌቪዥን ክርክር ትኩረት ሰጥተው እየተከታተሉ ነው፡፡
በምርጫ ክርክር የሚሳተፉ በርካታ ፓርቲዎች በክርክር ወቅት መንግስትን ወደ መተቸት እንዳዘነበሉ መገንዘባቸውን ተናግረዋል፡፡
ፓርቲዎች መከተል የሚገባቸው ለሀገር የሚበጅ አማራጭ ፖሊሲዎችን በማቅረብ መሆን አለበት ያሉት አቶ ሰይድ በእርሳቸው እይታ ይህን አሟልተው የተገኙት ጥቂት ፓርቲዎች እንደሆኑ ጠቁመዋል፡፡
ምርጫውን እና ሁለተኛውን የህዳሴውን ግድብ ለማደናቀፍ ሀገር እንዳትረጋጋ የሚፈልጉ በተለይ የውጪ ሃይሎች እንዳሉ ጠቅሰው፤ ከቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ያልተላቀቁ እንደሆኑም ተናግረዋል፡፡
እነዚህ ሃይሎች ኢትዮጵያን በሚገባ እንደማያውቋት አቶ ሰይድ አስረድተዋል፡፡
በምርጫው በመሳተፍ የሚፈልጉትን ተቀወካይ ለመምረጥ ካርድ መውሰዳቸውን አመልክተው፤ ምርጫው ለሃገሪቱ ዜጎች የተሻለ እድል ያመጣል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል፡፡
አቶ ኢብራሂም ሙስጣፋ በበኩላቸው፤ ምርጫው የምንፈልገውን መሪ ወደ ስልጣን የምናመጣበት በአንጻሩ ያልሠራልንን ወይም ጠቃሚ ዓላማ የሌለውን ፓርቲ ደግሞ የምንቀጣበት ዴሞክራሲያዊ መብታችን ነው ብለዋል፡፡
ይህን መብት ለመጠቀም መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል፡፡
አሁን አሶሳ እና አካባቢው ሠላም ነው ያሉት አስተያየት ሰጪው ፤ ምርጫውን ለማደናቀፍ የሚደረገውን የትኛውንም ጥረት አካባቢአቸውን በመጠበቅ ለማክሸፍ የበኩላቸወን እንደሚወጡ ገልጸዋል፡፡
የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር እና አቀራረብ ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ ምርጫዎች የተሻለ ነው ያሉት ደግሞ አቶ ለይኩን ብርሃኑ ናቸው፡፡
ይህም ሀገርን ወደተሻለ ደረጃ የሚያሸጋግር የፖለቲካ ፓርቲ እንዲመረጥ የመራጩ ህዝብ እይታ ለማስፋት እንደሚረዳ ጠቁመዋል፡፡
ሀገሪቱ በታሪኳ ብዙ ችግሮችን አልፋለች ያሉት አቶ ለይኩን፤ ዛሬ ያጋጠማትንም ፈተና ተጋፍጣ እንደምታልፍ እምነት እንዳላቸው አስረድተዋል፡፡
ህብረተሰቡ የምርጫ ካርድ ከመውስድ ጀምሮ ለህዳሴው ግድብ ድጋፉን እንዲያጠናክር በግላቸው ሲቀሰቅሱ እንደነበር ጠቅሰው ይህንኑ አጠናክረው መቀጣላቸውን ተናግረዋል፡፡
አቶ ነጻነት አማኑ የተባሉ ነዋሪ ደግሞ እርሳቸው እና ቤተሰቦቻቸው የምርጫ ካርዳቸውን በወቅቱ በእጃቸው አስገብተው ያመኑበትን ፓርቲ ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል፡፡
ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ እና ሁለተኛው ዙሩ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ለማስተጓጎል የሚመኙ አካላት አጥብቀው እንደሚያወግዙ ተናግረዋል፡፡
መንግስት በተለይ ጸጥታውን በማስጠበቅ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል፤ ሀገሪቱ የተደቀኑባትን ችግሮች ሁሉ አልፋ ውጤታማ እንደምትሆን ተስፋ ይታየኛል ብለዋል፡፡
አቶ ፈረንጅ ሸግሮ በበኩላቸው፤ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊም ሆነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ለማከናወን መሠረቱ ሠላም እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
የሠላም ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ ነው ብለዋል፡፡
ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ይህን በመረዳት ለሠላማችን መጠናከር አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ ማድረግ ተቀዳሚ ተግባራችን ይሆናል ሲሉም አስታውቀዋል፡፡