በጎ ምግባር ያላቸው ከ500 በላይ ግለሰቦች እውቅና ሊሰጣቸው ነው

ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ)የሥነ-ምግባር እና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን በጎ ምግባር ተላብሰው አገልግሎት ለሚሰጡ ከ500 በላይ የበጎ-ምግባር ባለቤቶች እውቅና ሊሰጥ ነው።
የሥነ-ምግባር እና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ሰኞ ግንቦት 16ቀን 2013 የተቋቋመበትን 20ኛ ዓመት አስመልክቶ አገር አቀፍ መርሃ-ግብር ያካሂዳል።
ኮሚሽነር ጸጋ አራጌ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ኮሚሽኑ የበጎ ምግባር ባለቤቶችን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማብዛት እየሰራ ነው።
ይህንንም ተከትሎ ከ500 በላይ የሚሆኑ የበጎ-ምግባር ባለቤቶች ከሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ከሚገኙ የተለያዩ ተቋማት መመልመላቸውን ገልጸዋል።
በተለይ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ቁልፍ ሚና አላቸው ተብለው በሚታሰቡ ተቋማት የሚያገለግሉ ባለሙያዎችም መመልመላቸውን ተናግረዋል።
መምህራን፣ ጋዜጠኞች፣ ዳኞች፣ አቃቤ ህጎች፣ ፖሊሶች በበጎ ምግባርና በቅንነታቸው አገልግሎት መሥጠት በመቻላቸው ለእውቅናው ከታጩ መካከል መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ጎን ለጎንም በአገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው የተማሪዎች የሥነ-ምግባር ጥያቄና መልስ ውድድር ለአሸናፊዎች አሸናፊ እውቅና እንደሚሰጥ ተናግረዋል።
የእውቅናና የሽልማት መርኃ ግብሩ የሚካሄደው በጎ ምግባር ያላቸውን ሰዎች ለማብዛትና መልካም ሥነ-ምግባርን ለማስተዋወቅ ያለመ እንደሆነም ኮሚሽነር ፀጋ አስተውቀዋል።
በተቃራኒው ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለማንኳሰስና ተቀባይነት እንዳይኖረው ለማድረግ መታሰቡን ገልጸዋል።የእውቅናና የሽልማት መርኃ ግብሩ “ትኩረት ለትውልድ ሥነ-ምግባር ግንባታ” በሚል መሪ ሃሳብ ይካሄዳል ብለዋል።