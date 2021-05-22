ለመቄዶንያ የአረጋዊያንና አዕምሮ ሕሙማን መርጃ ማዕከል የቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ግንቦት 14/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የአራዳ ክፍለከተማ አንድ ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸውን ቁሳቁሶች ለመቄዶንያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ሕሙማን መርጃ ማዕከል ድጋፍ አደረገ፡፡
ድጋፉ በክፍለ ከተማው ስር ያሉ ተቋማት ሲገለገሉባቸው የነበሩ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎች፣ ቁምሳጥኖች፣ የዕቃ ማስቀመጫ ሼልፎችና ሌሎች ቁሳቁሶችን ያካተተ ነው።
የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶክተር ሃና የሺንጉስ ማዕከሉ የአገር ባለውለታ የሆኑ አረጋዊያንና ለአዕምሮ ሕመም የተዳረጉ ዜጎችን እየደገፈ መሆኑን አንስተዋል።
በመሆኑም ማዕከሉን መደገፍ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር በመሆኑ ክፍለ ከተማው ለማዕከሉ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
ማዕከሉን ከመደገፍ ባሻገር ዜጎች በአቅራቢያው የሚገኙ አቅመ ደካሞችን በመርዳት ኢትዮጵያን የመገንባት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
የማዕከሉ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ማሞ ታደሰ በበኩላቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለማዕከሉ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። ክፍለ ከተማው ላደረገው ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል።
መቄዶንያ የአረጋዊያንና የአዕምሮ ሕሙማን መርጃ ማዕከል ከ5 ሺህ በላይ አረጋዊያንን በውስጡ ይዞ የሚደግፍ ነው።