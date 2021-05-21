አሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል አገልግሎት አሰጣጡን የሚያሻሽል ፕሮግራም ጀመረ

አሶሳ ፤ግንቦት 13 / 2013(ኢዜአ) አሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል የሚያግዝ “ይመለከተኛል” የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም ዛሬ በይፋ ጀመረ፡፡
የፌደራልና የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ከትናንት ጀምሮ ሲያደርጉት የቆየው የአካባቢውን የጤና ተቋማት የስራ እንቅስቃሴ ጉብኝት ዛሬ ተጠናቋል፡፡
በጉብኝቱ ወቅት የአሶሳ አጠቃይ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ ከማለዲን አልፈኪ እንዳሉት፤ “ይመለከተኛል” ፕሮግራም በይፋ የተጀመረው የሆስፒታሉን አገልግሎት አሰጣጥ ለማሻሻል ያግዛል፡፡
ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሚተገበረው ይኸው ፕሮግራም ህሙማንን መሠረት ያደረገ የአገልገሎት እርካታን ለማምጣት እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡
በተለይ የባለሙያዎችን ተነሳሽነት በመጨመር ፍትሃዊ፣ ግልጽነት እና ተጠያቂነትን ያሟላ አገልግሎት መስጠት ዓላማው መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ስራ አስኪያጁ ለፕሮግራሙ ተግባራዊነት የባለድርሻ አካላት እገዛ ጠይቀዋል፡፡
የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኡመር መሃመድ በበኩላቸው፤ በከተማዋ አስተዳደር የጤና ልማት ሠራዊት በማደራጀት ወደ ስራ ቢገባም ውጤቱ በሚፈለገው ልክ እንዳልሆነ ገልጸዋል።
አዲሱን ፕሮግራም በቅንጅት በመተግበር የህብረተሰቡን እርካታ ለመመለስ ይሠራል ብለዋል፡፡
በፕሮግራሙ ማስጀመሪያ ስነ-ስርዓት ከተሳተፉት የሃገር ሽማግሌዎች መካከል አቶ ኢብራሂም ሲራጅ በሰጡት አስተያየት፤ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለይ የጠረፉ ማህበረሰብ ደረጃውን የጠበቀ ህክምና በአቅራቢያው ባለማግኘቱ ለጉዳት እየተዳረገ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የፌደራል እና ክልል መንግስታት በጋራ ችግሩን እንዲፈቱላቸው ጠይቀዋል፡፡
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው የጤና ባለሙያዎችን እና የተቋማትን አቅም ለማጠናከር የተጀመሩ በጥናት የተደገፉ ተግባራት መኖራቸውን ጠቁመዋል፡፡
ደረጃ በደረጃ አቅም በፈቀደ ተግባራዊ እንደሚሆኑ ገልጸዋል፡፡
ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሠላም በመጠበቅ የጤናው አገልግሎት እንዳይስተጓጎል የድርሻውን እንዲወጣም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡