ወጣቶች ለአገር ሠላምና አንድነት መጠበቅ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አረጋዊያን ጠየቁ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 13/2013 ( ኢዜአ) ወጣቶች የአገሪቷ ሠላምና አንድነት እንዲጠበቅና አገራዊ ምርጫውም በስኬት እንዲጠናቀቅ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባቸው አረጋዊያን አሳሰቡ።
ኢዜአ ያነጋራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪ አረጋዊያን እንዳስገነዘቡት ወጣቶች የኢትዮጵያን ሠላም የማስጠበቅና አንድነቷን የማስከበር አገራዊ ኃላፊነት አለባቸው።
ወጣቱ ትውልድ አባቶቹ በከፈሉት መስዋዕትነት የተጠበቀችውን አገር ለማስቀጠል መትጋትና ሠላምና አንድነቷን ማስከበርን ለአፍታም መዘንጋት እንደሌለባቸው አሳስበዋል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገርና ወገን ችግርና ፈተና ላይ እንዲወድቁ ብሎም የሕዝቦች የእርስ በእርስ ግንኙነት እንዲፈርስ የውስጥና የውጭ ኃይሎች እየተንቀሳቀሱ መሆኑን አንስተዋል።
በመዲናዋ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አረጋዊያን ማኅበር ዋና ፀሐፊ አቶ አማረ መኮንን ትውልዱ አባትና እናቶቹ የነበራቸውን ጥንካሬና ኅብረት ሊያስቀጥል ይገባል ብለዋል።
በአንዳንድ አካባቢዎች የዜጎችን ሠላምና ደህንነት ለማደፍረስ በሚንቀሳቀሱ አካላት የሚፈጸሙ ከኢትዮጵያዊነት ያፈነገጡ ድርጊቶች መከላከል እንደሚያስፈልግም አመልክተዋል።
የአገሪቷን ሠላም ማረጋገጥና ልማቷን ማስቀጠል የወጣቱ ዋነኛ ሥራ ሊሆን ይገባል ያሉት ደግሞ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የአካባቢ ልማትና የአካል ጉዳተኞች ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አበበ ለማ ናቸው።
አረጋዊያንም ወጣቱን በማስተማር የቀደምት አባትና እናቶችን አርአያ እንዲከተል ማድረግ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
የሃምሳ አለቃ መለሰ ገብረሕይወት በበኩላቸው “ለኢትዮጵያ አንድነት ሕይወታችንን የሰጠን ነን፤ አሁንም ወደኋላ የምንልበት ነገር አይኖርም” ብለዋል።
ወጣቶች ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በሠላም እንዲጠናቀቅ ከጸጥታ ኃይሎችና ከሕዝቡ ጎን በመቆም አገራዊና የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡም አረጋዊያኑ ጠይቀዋል።