በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጤናው ዘርፍ አገልግሎት አሰጣጥ የሚበረታታ ነው… ዶክተር ሊያ ታደሰ

አሶሳ ፤ ግንቦት 13/2013(ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በጤናው ዘርፍ የሚበረታታ ውጤት እየታየ መምጣቱን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ፡፡
ዶክተር ሊያ በጉብኝታቸው ወቅት እንዳሉት፤ በገጠር የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጤና ለማሻሻል እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት መልካም ናቸው፡፡
ሞዴል ቤተሰቦች በማብዛት የአጎበር እና መጸዳጃ ቤት አጠቃቀምን ጨምሮ ሌሎች የጤና ማሻሻያ ግብዓቶችን ህብረተሰቡ እንዲቀጠም የተከናወነው ውጤታማ ስራዎች መመልከታቸውን ገልጸዋል፡፡
በተለይ የአሶሳ ጤና ጣቢያ በውስጥ ገቢው የላቦራቶሪ እና የእናቶች ማቆያን በማጠናከር አገልግሎቱን ለማሻሻል ያደረገው ጥረት መልካም መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የአሶሳ ደም ባንክ እና የክልሉ መድሃኒት ኤጀንሲም የደም አቅርቦትን ጨምሮ ከከልሉ አልፈው አጎራባች ኦሮሚያ ክልል ጭምር መድሃኒት በማቅረብ ለህብረተቡ ጤና መጠበቅ ያሳዩት ቅንጅታዊ አሰራር ተስፋ ሰጪ ናቸው ብለዋል፡፡
በአንጻሩ የሚኒስቴሩን ድጋፍ የሚፈልጉ እና ብዙ መሻሻል ያለባቸው የጤና አገልግሎቶችም እንዳሉ ዶክተር ሊያ ተናግረዋል፡፡
ለእናቶች እና ህጻናት የሚሰጡት የነጻ አገልግሎቶች በተቋማቱ ላይ የፈጠሩት ጫናዎች መኖራቸውን ከጉብኝቱ መረዳታቸውንም ነው የጠቆሙት፡፡
ሆኖም የነጻ የጤና አገልግሎቱ በማያስተጓጉል መልኩ በቀጣይ የጋራ ውይይት ተደርጎበት ማሻሻያ ሊደረግበት የሚችል አቅጣጫ እንደሚኖርም ገልጸዋል፡፡
የክልሉ አመራር የጤናው አገልግሎት እንዲሻሻል ያሳየው ቁርጠኝነት እና የባለሙያዎች ተነሳሽነት እያደገ መምጣት ለውጤቱ ተጠቃሽ ምክንያቶች እንደሆኑም ያመለከቱት ሚኒስትሯ፤ በክልሉ በጤናው ዘርፍ የሚከናወኑ ተግባራት በትክክለኛ መስመር ላይ ስለመሆናቸው ማሳያ እንደሆነም አስረድተዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ ፈቃዱ ረጋሳ በጤና ተቋማት ጉብኝት ከተደረገባቸው አንዱ የሆነው የአሶሳ ጤና ጣቢያ አገልግሎቱ የተሻሻለው በተቀናጀ አሰራር እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ህብረተሰቡ በአገልግሎቱ ላይ በሚያነሳቸው ቅሬታዎች መሠረት ጤና ጣቢያው እና አሶሳ ከተማ አስተዳደር በጋራ የወሰዱት እርምጃ ለውጤቱ የጎላውን ድርሻ እንደሚወስዱ ጠቁመዋል፡፡
ጉብኝቱ ተቋማት ያለባቸውን ሌሎች ክፍተቶች ጭምር ማመላከቱንና በቀጣይ ተሞክሮዎቹን መሠረት በማድረግ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
የአሶሳ ጤና ጣቢያ ሃላፊ አቶ ሃለፎም ረዳ በበኩላቸው፤ ጤና ጣቢያው ውጤት ያመጣው በተለይ ከ2009 ዓ.ም. ጀምሮ ህብረተሰቡ የሚያነሳውን ቅሬታ መሠረት አድርጎ በመስራቱ እንደሆነ አስረድተው፤ በዚህም አገልግሎት ከማግኘት የራቁ ነዋሪዎችን መመለስ በመቻሉ ጤና ጣቢያው የውስጥ ገቢውን እንዲያሳድግ አስችሎታል ብለዋል፡፡
በዓመት እስከ 400 ሺህ ብር በጀት በመመደብ ተጨማሪ የማስፋፊያ ግንባታ ማካሄድ የሚያስችል አቅም እንደተፈጠረም ሃላፊው ገልጸዋል፡፡
በአሶሳ ወረዳ የአጉሻቄጤ ቀበሌ ነዋሪ ሞዴል እናት የሆኑት ወይዘሮ ዳሬሠላም ሃሰን በሰጡት አስተያየት፤ የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ በመተግር የቤተሰባቸውን ጤና መጠበቅ እንደቻሉ ተናግረዋል፡፡
ሚኒስትሯ በክልሉ የጤና እንቅስቃሴን እየተጎበኙ ሲሆን ዛሬም በአሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል ጉብኝትና ውይይት እንደሚደረግ ኢዜአ ከስፍራው ዘግቧል፡፡