የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ይዘቶችን በጎልማሶች ትምህርት ውስጥ ለማካተት እየተሰራ ነው

አዳማ ፤ ግንቦት 12/2013 (ኢዜአ) የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ፅንሰ ሀሳብና ይዘቶችን መደበኛ ያልሆነ የጎልማሶች ትምህርት ውስጥ ለማካተት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ።
በስራው ዙሪያ የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ባለስጣን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከሁሉም ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደር ከተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ ከተማ የምክክር መድረክ እያካሄደ ነው።
ዛሬ በተጀመርው መድረክ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በትምህርት ሚኒስቴር የጎልማሶች ትምህርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ጌታሁን ጋረደው ፤ የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ፅንሰ ሀሳብና ይዘቶችን መደበኛ ባልሆነ ስርዓተ ትምህርት ለማካተት ከባለስልጣኑ ጋር እየሰራን ነው ብለዋል።
ፅንሰ ሀሳቦችንና ይዘቶችን በጎልማሶች ስርዓተ ትምህርት ማካተት በተለይም የሸማቾችን ጥቅም ለማስጠበቅና ጤናማ የንግድ ውድድር እንዲኖር እንደሚያስችል ገልጸዋል።
በዚህም ከመጪው ዓመት ጀምሮ የንግድ ውድድር ፅንሰ ሀሳብና ይዘቶቹ በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች መደበኛ ባልሆኑ የጎልማሶች ትምህርት ተካተው ይሰጣሉ ብለዋል ።
ለዚህም ውጤታማነት የመማሪያ “ሞጁሎች” ን የማዘጋጀት ስራ መጠናቀቁን ጠቅሰው ወደ ክልሎች ለማሰራጨት እየተሰራ መሆኑንም አስታው ቀዋል።
በተጨማሪም በመደበኛ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ ለማካተትም ከመጪው መስከረም ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅት መጠናቀቁን የገለጹት ደግሞ በባለስልጣኑ የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ አወቀ ግዛው ናቸው።
ይህም ዜጎች ስለጤናማ የንግድ ውድድርና ስለ ስራ ዕድል ፈጠራ በፅንሰ ሀሳቦቹ ላይ በቂ ክህሎትና ግንዛቤ እንዲያገኙ ያስችላል ብለዋል።
መድረኩ የተዘጋጀውም በመጪው ዓመት ትምህርቱ በምን አግባብ ቢሰጥ ለህዝብ ተደራሽ እንደሚሆን የጋራ የአፈፃፀም አቅጣጫ ለማስቀመጥ ዓላማ ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህም በመደበኛና ጎልማሶች ስርዓተ ትምህርት ዙሪያ 70 የሚሆኑ የንግድ ውድድርና የሽማቾች ጥበቃ ጽንሰ ሐሳቦችን የያዙ የመማሪያ “ሞጁሎች” መዘጋጀታቸውንም ጠቅሰዋል።
በአዳማ ከተማ የተጀመረው የምክክር መድረክ ነገም እንደሚቀጥል ተመልክቷል።