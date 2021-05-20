የዘንድሮውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተመለከተ ለአርቲስቶችና ስፖርተኞች ማብራሪያ ተሰጠ

ግንቦት 12 /2013 (ኢዜአ) የዘንድሮውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በተመለከተ የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን ለአርቲስቶችና ስፖርተኞች ማብራሪያ ሰጡ።
የማብራሪያው ዓላማ ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ መርሐ ግብር እያከናወነች ያለውን ስራ አርቲስቶችና ስፖርተኞች በንቃት እንዲሳተፉ ከማድረግ ባለፈ ማህበረሰቡን እንዲቀሰቅሱ ለማድረግ እንደሆነ ተገልጿል።
“ኢትዮጵያን እናልብሳት” በሚል መሪ ሃሳብ በሚተገበረው የ2013 አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ማድረጋቸ ይታወሳል።
በመርሃ ግብሩ 7 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል የታቀደ ሲሆን ይህንኑ ለማሳካት የሁሉም አካላት ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑ ተመልክቷል።
በህዝቡ ዘንድ እውቅና እና ተቀባይነት ያላቸው የኪነ ጥበብ ሰዎችና ስፖርተኞች ደግሞ አስተዋፆአቸው የላቀ በመሆኑ ከወዲሁ ስለ መርሃ ግብሩ ግንዛቤ እንዲኖራቸው መደረጉ ተገልጿል።