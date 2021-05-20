የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ለትግራይ ክልል ድጋፍ የሚውሉ ተሽከርካሪዎችናሌሎች ቁሳቁሶች አበረከተ

መቀሌ፤ ግንቦት 12/2013(ኢዜአ) የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት (ዩኤስ ኤድ) ለትግራይ ክልል ድጋፍ የሚውሉ 33 ተሽከርካሪዎችንና 10 ነጥብ 6 ሚሊዮን የሚገመቱ ሌሎች ቁሳቁሶች አበረከተ።
ድርጅቱን በመወከል ድጋፉን ዛሬ ለክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጤና ቢሮ ያስረከቡት አቶ አበአላ እቋር እንደገለጹት፤ በተለያዩ ክልሉች ለጤና አገልግሎት ይውል የነበሩ 33 ተሽከርካሪዎች የባሰ ችግር ላለባቸው የትግራይ አካባቢዎች የዘርፉን ስራ እንዲያግዙ በሚል የተመቻቹ ናቸው።
በተጨማሪም 10 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የቢሮ መገልገያዎች፣ በጤና ተቋማት ተኝተው ለሚታከሙ ህሙማን የሚውሉ አልባሳት፣ ፕላስቲክ የውሃ ማጠራቀሚያዎችና ሌሎችም ቁሳቁሶች ማበርከታቸውን ተናግረዋል።
ድጋፊን የተረከቡት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ፋሲካ አምደ ስላሴ ፤ ድጋፉ የጤና አገልግሎት ችግር ለማቃለል እንደሚረዳቸው በመግለጽ ለድርጅቱ ምስጋና አቅርበዋል።
ሌሎችም በጎ አድራጊ ድርጅቶችና ግለሰቦች በክልሉ በጤና ዘርፍ ያለውን ችግር ለመፍታት መንግስት የሚያደረገው ጥረት በመደገፍ የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉም መልዕክት አስተላልፈዋል።