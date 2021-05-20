በደብረ ብርሃን ከተማ 20 ሚሊየን ብር በሆነ በጀት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊገነባ ነው

ግንቦት 12/2013 (ኢዜአ) በደብረ ብርሃን ከተማ 20 ሚሊየን ብር በሆነ ወጪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመገንባት ዛሬ የመሰረተ ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ-ስርዓት ተካሄደ።
የትምህርት ቤቱ ግንባታ በዳሽን ቢራ ፋብሪካ ድጋፍ፣ በአልማ እና በመንግስት ትብብር የሚገነባ መሆኑ ተገልጿል።
የአማራ ልማት ማህበር ስራ/አልማ/ ስራ አስፈፃሚ አቶ መላኩ ፋንታ በወቅቱ እንዳሉት፤ የልማት ማህበሩ ከ2012 እስከ 2014 ዓ.ም የሚዘልቅ ትኩረቱን በትምህርት ላይ ያደረገ ስራ እያከናወነ ይገኛል።
በተለይም የትምህርት ቤቶችን ደረጃ በማሻሻል የትምህርት ጥራት እንዲጠበቅ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
አልማ ከበጎ አድራጊ ድርጅቶችና ማህበረሰቡ ሃብት በማሰባሰብ የክልሉን ልማት እያገዘ እንደሚገኝ ገልፀው፤ የዚህ ትምህርት ቤት ግንባታ ወጭም ከአልማ በተጨማሪ ከዳሽን ቢራ ፋብሪካና መንግስት እገዛ የሚካሄድ እንደሆነ ጠቁመዋል።
የደብረ ብርሀን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ደስታ አንዳርጌ በበኩላቸው፤ የከተማዋን የኢቨሰትመንት እድገት ተከትሎ የነዋሪዎች ቁጥር በፍጥነት እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል ።
ለዚህም በትምህርት፣ ጤና ፣ንፁህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የባለሀብቶች ድጋፍ እንደሚያስፈልግ አመልክተው፤ በአልማና ዳሽን ቢራ ፋብሪካ ድጋፍ የሚገነባው ትምህርት ቤት የህዝቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ እንደሚረዳ ገልጸዋል።
በቀጣይም ሌሎች ባለሀብቶች በመንግስት አቅም ውስንነት ያልተሸፈኑ የልማት ክፍተቶችን በመለየት እንዲያግዙ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የትምህርት ቤቱ ግንባታ እስከ በመጪው ህዳር ወር 2014 ዓ.ም፡ ተጠናቆ ተማሪዎችን መቀበል እንደሚጀምር ጠቅሰው፤ በተባለው ጊዜ እንዲጠናቀቅም ተገቢው ክትትልና እገዛ ይደረጋል ብለዋል።
የትምህርት ቤቱ ግንባታ ባለ 4 ወለል ህንፃ ሆኖ በውስጡም የመማሪያ ክፍሎች፣ የአስተዳደር፣ ቤተ ሙከራ፣ ቤተ መጻህፍትና ሌሎች መገልገያዎችን እንደሚያካትት ተመልክቷል።
ፋብሪካው በአረጋዊያን ቤት ግንባታ፣ በስፖርት ማዘውተሪያ፣ በንፁህ የመጠጥ ዉሃ፣ በመንገድ፣ በጤናና በትምህርት ልማት ላይ በመሳተፍ ማህበረሰቡን እየደገፈ ነው ያሉት ደግሞ በዳሽን ቢራ ፋብሪካ የደብረ ብርሃን የማህበረሰብ ጉዳዮች ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታነህ ዝቄ ናቸው።
በትምህርት ቤቱ ማስጀመሪያ ስነ-ስርዓት የከተማዋ አመራሮች፣ ባለድርሻ አካላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።