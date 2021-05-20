የዘንድሮው ምርጫ የድምጽ መስጫ ቀን ሰኔ 14 መሆኑን የኢትዮጵያ ብሃራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ

አዲስ አበባ ግንቦት 12/2013 (ኢዜአ) የስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የድምጽ መስጫ ቀን ሰኔ 14 መሆኑን የኢትዮጵያ ብሃራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ።
የቦርዱ ኮሚንኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ በሰጡት መግለጫ ምርጫው ሙሉ ለሙሉ የመራጮች ምዝገባ በተካሄደባቸው አካባቢዎች ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ይካሄዳል።
የመራጮችም ዝገባ ያልተከናወነባቸው፣ አቤቱታ የቀረበባቸውና ቦርዱ የምዝገባ ሂደቱ ወጥነት ይጎድለዋላል ባላቸው አካባቢዎች ውሳኔ የሚሹ በመሆናቸው በተጠቀሰው ቀን እንምደማይካሄድ ገልጸዋል።
ከነዚህ መካከል በሱማሌ ክልል፤ ሃረሪ ክልል፣ መተከል ዞንና ሌሎች የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባዎች በተጠቀሰው ቀን የማይካሄድ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የድምጽ መስጫ ቀን የተራዘመው በእለቱ የሚያስፈልጉ የምርጫ አስፈጻሚዎችን ለመመልመልና ስልጠና ለመስጠት እንዲሁም ለድምጽ መስጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ለመላክ መሆኑን አውስተዋል።