ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አዲስ ከተሾሙት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር ጋር ተወያዩ

ግንቦት 12/ 2013 (ኢዜአ) ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ፣ ለአፍሪካ ህብረትና ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ተጠሪ የሆኑትን ሚስተር ሃሚድ ኑሩን አነጋግሩ።
አቶ ደመቀ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ በተከሰቱት ሰው ሰራሽ ግጭቶችና የተረጥሮ አደጋዎች በሚያጋጥሙበት ወቅት ግንባር ቀደም በመሆን እያበረከተ ስላለው ከፍተኛ ድጋፍ ምስጋናቸውን ገልጸዋል።
አያይዘውም ድርጅቱ የ2020 የዓለም የሰላም የኖቬል ሽልማት አሸናፊ በመሆኑ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በሆነችበት ወቅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሰብዓዊ እርዳታ በማድረግ ገንቢ ሚና መጫወታቸውን አንስተው፤ ለዚህም የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሚስተር ዴቪድ ቫሲሊ ላሳዩት የመሪነት ሚና ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል።
ሚስትር ሃሚድ ኑሩ በበኩላቸው ድርጅታቸው ኃላፊነቱን ለመወጣት እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ወቅት እየተደረገለት ለሚገኘው ትብብር አመስግነዋል፡፡
አያይዘውም ድርጅታቸው በኢትዮጵያ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር የቅርብ ትብብር እየተደረገላቸው መሆኑንም አንስተዋል።
በአፍሪካ ሀገር በቀል የትምህት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም ማዕቀፍ በኢትዮጵያ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ተግባራዊ የተደረጉ ፕሮግራሞች አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው በትግራይ ክልል የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት እስከ ሁለተኛ ዙር ተደራሽ መደረጉን አሳውቀዋል።
በቅርቡም ሶስተኛ ዙር አቅርቦት ተግባራዊ እንደሚሆን አንስተው ለዚህም የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሚኖረው ሚና ጉልህ እንደሚሆን ያላቸውን አምነት ገልጸዋል።
በትግራይ ክልል ሰላም ማስፈን፣ መልሶ ማቋቋም እንዲሁም ሁሉን አካታች የሆነ ውይይት ለማካሄድ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን አስታውቀው፤ ካለው የሰብዓዊ እርዳታ ፍላጎት አንጻር ክፍተቶች በመኖራቸው የዓለም አቀፉ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል።