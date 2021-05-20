በኮንትሮባንድ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የተከማቹ 220 ቦንዳ እቃዎችና ሶስት ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ተያዘ

ነገሌ ግንቦት 12/2013 (ኢዜአ) በጉጂ ዞን ሻኪሶ ከተማ በኮንትሮባድ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ የተከማቸ 220 ቦንዳ ዕቃና ሶስት ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ መያዙን የፖሊስ አስታወቀ።
የሻክሶ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ሐሰን ዲዶ ለኢዜአ እንደገለጹት በተለያዩ ጊዜያት ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በከተማው የተከማቹ የኮንትሮ ባንድ እቃዎች ከትናንት በስትያ በፍተሻ ተይዘዋል።
በህዝብ ጥቆማ መሰረት የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በከተማው በ10 የግለሰቦች መጋዘኖች ተከማችተው መገኘታቸውን ተናግረዋል
ከተያዙት እቃዎች መካከል 201 ቦንዳ ልባሽ ጨርቆች፣ አምስት ጥቅል ቦንዳ ጫማዎችና ሁለት ጥቅል ቦንዳ ሰው ሰራሽ የሴቶች ጸጉር እንደሚገኙበት ለአብነት ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም ሶስት ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች /ባጃጆች/ መገኘታቸውን አመልክተዋል።
በግለሰቦች መጋዘን እንደተከማቹ የተያዙት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች 1 ሚሊዮን 469 ሺህ ብር ግምት ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ በ10 የጭነት ተሽከርካሪዎች ተጭነው በሞያሌ ገቢዎችና ጉምሩክ ነገሌ ቦረና ቅርንጫፍ ትናንት ገቢ መደረጋቸውን ጠቁመዋል፡፡
የኮንትሮባንድ እቃዎቹ የተከማቹባቸው መጋዘኖችብ በማሸግ ለጊዜው የተሰወሩ ተጠርጣሪዎችን አድኖ ለመያዝ ክትትል እያደረገ መሆኑን ፖሊስ አስታውቀዋል፡፡
ከፍትህ አካላትና ከተለያዩ ባለድርሻዎችና ከከተማው ህዝብ ጋር በመተባበር ህገ ወጥ እንቅስቃሴን ለመከላከል ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገ መሆኑን ኮማንደሩ ገልጸዋል፡፡