ግንቦት 12፤2013 (ኢዜአ) የትግራይ ጊዜያዊ አስተድደር ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶ/ር አብርሃም በላይ የፋብሪካው አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታና ቀጣይ የስራ አቅጣጫ ለመስጠት በስፍራው ተገኝተው ጎብኝቷል።
ዶ/ር አብርሃም በላይ በጉብኝታቸው ወቅት ከፋብሪካው የስራ ሃላፊዎችም ጋር ውይይት አድርገዋል።
በውይይታቸውም የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከመስፍን ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ ጋር በመተባበር እየሰራ ያለውን የጥገና ስራዎችና የምርት ሁኔታ በተሻለ ፍጥነት የሚፈፀምበት ሁኔታ በተመለከተ አቅጣጫ ተቀምጧል::
ከዚህ በተጨማሪም የሲሚንቶ ተደራሽነት በትግራይ ህዝብ ፍላጎትና ልማት ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲሰራ ተጠቁሟል።
እንዲሁም ፍትሃዊ የሆነ ተደራሽነት እንዲኖርና አዳዲስ የስራ ዕድል መፍጠር ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የሚያስችል ማስተካከያ እንደሚደረግም ተገልጿል::
የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶ/ር አብርሃም በላይ በመቐለና አካባቢው ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በግዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ዜጎች ያሉበት ሁኔታም ተመልክተዋል።
እንዲሁም እስካሁን የተደረጉ ሰብአዊ ድጋፎች በተግባር የተመለከቱ ሲሆን በመሰቦ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በኤልሻዳይ ጊዜያዊ መጠለያዎችም ጉብኝት ተደርጓል።
ከመጠለያዎቹ ተወካዮችና አስተባባሪዎች ጋር በተደረገ ምክክርም በሰብአዊ ድጋፎች ረገድ ያጋጠሙ ችግሮች ታርመው ፍትሓዊ ተደራሽነትን አስተማማኝ በማድረግ ድጋፉን ለማስቀጠል የሚያስችል አቅጣጫ ተቀምጧል።
ዶ/ር አብርሃም በላይ የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ የስራ እንቅስቃሴ ጎበኙ
ግንቦት 12፤2013 (ኢዜአ) የትግራይ ጊዜያዊ አስተድደር ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶ/ር አብርሃም በላይ የፋብሪካው አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታና ቀጣይ የስራ አቅጣጫ ለመስጠት በስፍራው ተገኝተው ጎብኝቷል።