ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንደሚወጡ የአፋር ክልል ነዋሪዎች ገለጹ

ሰመራ፤ ግንቦት 12/2013(ኢዜአ) መጪው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ በስኬት እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንደሚወጡ የአፋር ክልል ነዋሪዎች ገለጹ።
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከአፋር ክልል ሎግያ፣ ሰመራና ድብቲ ከተሞች ከተወጣጡ ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል።
ከተወያዮቹ መካከል ሸህ ሁሴን አሊ በሰጡት አስተያየት፤ ወጣቱንም ሆነ ህብረተሰቡን የሠላም ጠንቆ ፈጥነው እንዲታረሙ በመምከርና በመገሰጽ ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
በተለይም ምርጫውን ተከትሎ ሊፈጠሩ የሚችሉ ቅሬታዎች በህግ አግባብ እንዲፈቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሆኑ ደጋፊዎቻቸው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
በዘንድሮ ምርጫ ሁሉም ያመነበትን ተወካይ በሰላም እንዲመርጥ የተሰጠውን እድል በአግባቡ በመጠቀም መጪው ዘመን የተሻለ እንዲሆን የሁላችንም ሃላፊነት ነው ብለዋል።
ሌላዋ የውይይቱ ተሳታፊ ወይዘሮ ኤይሳ አብዱ በበኩላቸው፤ ከምንም በላይ ሰላም የሁሉም ነገር ማጠንጠኛ በመሆኑ ምርጫውን ተገን አድርገው አካባቢውን ብሎም ሀገርን ለማወክ የሚሞክሩ አካላትን በማጋለጥ የድርሻቸውን ለመወጣት እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
የምርጫ ሂደቱንና ውጤትን ተከትሎ ተገቢ ያልሆነ ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ ለህግ አካል እንደሚጠቁም ተናግረዋል።
ሴቶች በሀገሪቱ በተፈጠረው ለውጥ የበለጠ ተጠናክሮ በሁሉም ዘርፍ እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ በተለይም የተማሩ ሴቶች የመሪነቱን ሚናቸው ሊወጡ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የአርብቶ አደሩ ሴቶች በምርጫው በንቃት በመሳተፍ ከጎጂ-ልማዳዊ ድርጊት ተላቀው የተሻለ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነታቸው እንዲረጋገጥ ለማስቻል ሀላፊነታቸውን እንደሚወጡም ገልጸዋል።
በመድረኩ የተገኙት የአፋር ክልል ሴቶች ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ፋጡማ መሀመድ እንደተናገሩት፤ በሰላም እጦት የሚጎዱት ቀዳሚዎቹ ሴቶች በመሆናቸው የምርጫ ሂደቱም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሴቶች ያላቸውን ሚና እንዲወጡ ከተለያዩ አደረጃጀት ጋር በቅርበት እየሰሩ ነው።
ሴቶች በሁለንተናዊ ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ በንቃት መሳተፍ ምርጫቸው ብቻ ሳይሆን ግዴታቸም ጭምር አድርገው ሊወስዱት እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተለይም የነገ የእነሱንና ልጆቻቸውን መጻኢ እድል በሚወሰነው በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ላይ የዳር ተመልካች ባለመሆን መብትና ተጠቃሚነታቸውን የሚያስጠብቅላቸውን ለይተው ለመምረጥ ከወዲሁ መዘጋጀት እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
ፌዴሬሽኑ የአርብቶ አደሩ ሴቶች በወሰዱት ካርድ ጥቅማቸውን የሚያስከብርላቸው ተወካይ በነጻነት እንዲመርጡ እስከታችኛው መዋቅር ድረስ መላ አባላቱን አስተባብሮ በማነቃነቅ እየሰራ ነው ብለዋል።
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ አቶ ጠሃ አሊ በበኩላቸው፤ በክልሉ ምርጫው ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና በሁሉም ዘንድ ተአማኒ ሆኖ እንዲከናወን ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀራርቦ በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በዚህም በክልሉ የመራጮች ምዝገባ ሂደት ላይ የተገኘው አበረታች ውጤት የባለድርሻ አካላትና የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ አስተዋጽኦ ጭምር መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ህብረተሰቡ በምርጫ ዕለትም ካርዱን በአግባቡ ተጠቅሞ የሚፈልገውን በነጻነትና በዴሞክራሲያዊ መንገድ መርጦ ምርጫው ሠላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን እንዲወጡ መልዕክት አስተላልፈዋል።