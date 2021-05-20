አንድነታችንን ለማናጋት የሚጠሩ የውጭ ሃይሎች የማንደራደር መሆናችንን ለዓለም መሳየት አለብን- ነዋሪዎች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ግንቦት 12/2013 አገራዊ ጥቅማችንንና አንድነታችንን ለማናጋት ለሚጠሩ የውጭ ሃይሎች የማንደራደር መሆናችንን ለዓለም መሳየት አለብን ሲሉ ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ኢትዮጵያ በታሪኳ ቀኝ ያልተገዛችና የአገር አንድነትና ሉላዊነት ባለማስደፈር የጥቁር ህዝቦች ተምሳሌት እንደሆነች የታሪክ ድርሳናት ይመስክራሉ።
በተለይ የውጭ ወራሪ ሃይል ሲመጣ በጋራና በአንድነት በመመከት በአድዋ ፣ በይጨው፣ በካራማራና በሌሎችም ቦታዎች ዘምተውና ተዋግተው ደል በማድረግ ታሪክ የማይዘነጋው ገድል መፈጸማቸው ይታወሳል።
የኢትዮጵያን ታላቅ ታሪክ የዘነጉ አንዳንድ ምዕራባውያን አገራት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞችና የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ትእዛዝና መመሪያዎችን ሲሰጡ ተስተውሏል።
ይህንን በማስመልከት አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አገራዊ ጥቅማችንንና አንድነታችንን ለማናጋት ለሚጠሩ የውጭ ሃይሎች የማንደራደር መሆናችንን ለዓለም መሳየት አለብን ብለዋል።
ኢትዮጵያን በእጅ አዙር ቀኝ ለመግዛትና በመከፋፈል ግጭት ለመፍጠር ለሚሹ አካላት ሁሉ በራችን ዝግ መሆን አለበት ነው ያሉት።
የውስጥ ችግሮችን አስታኮ በአገሪቱ የውስጥ ጉዳይ በመግባት ችግር የሚፈጥሩ አገራትን ህዝቡ በጋራ ሊያወግዝ ይገባል ብለዋል።
ሁሉም የራሱ አስተሳሰብና አመለካከት ቢኖረውም በጋራ ቤታችን ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን አንድ አይነት አቋም መያዝ አለብን ብለዋል።
ወጣት ቴድሮስ ያለው የህዝባዊ አንድነታችን መዳከም አሁን ላለው የፖለቲካ ሽኩቻ በመዳረጉ በሀገር ጉዳይ በጋራ መስራት አለብን ብሏል።
ወጣቱ ትውልድ ከአደዋ ጦርነት ፣ ከማይጨው ጦርነት ፣ ትምህርት በመውሰድ ለአገሩ በአንድ ዓላማ መቆም አለበት።ያለው ደግሞ አቶ አበበ በላቸው ነው።
ሁሉም ወጥቶ መግባት፣ ሰርቶ ማግኘትና ሃብት ማፍራትና መኖር የሚችለው አገር ሲኖር በመሆኑ ሁሉም በአገሩ ጉዳይ የመጣበትን ጥላት ለመመከት በጋራ መቆም አለበት ብለዋል አስተያየት ሰጭዎቹ።
አንድነትን የማይፈልግ ሀይሎች ሀገርን ለማተራመስ የሚያደርጉትን ሴራ በጋራ ማክሸፍ አለብን ያለችው ደግሞ አማረች ሰብስቤ ነች።
የውስጥ ልዩነቶች ቢኖሩንም ኢትዮጵያን በሚመለከት እንደ አባቶቻችን ለጠላት እምቢተኝነታችንን ማሳየት አለብን ሲሉም አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል።
ኢትዮጵያን ከድህነት ለመውጣት የሚደረገው ትግል በተለይ ወጣቱ ትውልዱ የድርሻውን መወጣት የኖርበታልም ነው ያሉት።
በመንግስት በኩልም ከአገራት ጋር ያለውን የዲፕሎማሲ ጥረት አጠናክሮ መቀጠል እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።