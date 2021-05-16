የአዊ ህዝብ አብሮ የመኖር ባህሉን ግጭት ለመከላከልና ሰላምን ለመጠበቅ እየተጠቀመበት ነው-ብሄረሰብ አስተዳደር ዞኑ

እንጅባራ ግንቦት 8/2013 (ኢዜአ) የአዊ ህዝብ አባቶች ባቆዩለትና ራሱ ተንከባክቦ በያዛቸው አብሮ የመኖር ባህሎች አማካኝነት የሚሞከሩ ግጭቶችን ለመከላከልና ሰላምን ለመጠበቅ እየተጠቀመ መሆኑን የአዊ ብሔረሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አስታወቁ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባይነሳኝ ዘሪሁን ይህንን ያስታወቁት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ “የአዊ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ማዕከል ምሥረታና የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበርን በዩኒስኮ ለማስመዝገብ አስመልከቶ ዛሬ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ነው።
አቶ ባይነሳኝ መድረኩን ሲከፍቱ ባደረጉት ንግግር የአዊ ህዝብ ሀገሪቱን ማወክ የሚፈልጉ አካላት በበዙበት በዚህ ወቅት አባቶች ባቆዩለትና እርሱ ተንከባክቦ በያዛቸው አብሮ የመኖር ባህሎች እየተመካከረ የተሞከሩ ግጭቶችን በማክሸፍ ሠላሙን ጠብቆ በማስቀጠል ላይ ይገኛል ።
“ግጭቶች ከሚፈታባቸው የብሔረሰቡ እሴቶችና መንገዶች አንዱ የፈረስ ማህበር ነው” ያሉት አቶ ባይነሳኝ ለዘመናት ባደራጀው ማህበሩ አማካኝነት ሠላምን ለመጠበቅ እየተጠቀመ መሆኑን ገልጸዋል።
እንደ ዋና አስተዳዳሪው ገለጻ ማህበሩ በባህላዊ መንገድ ፍትሕን በማስጠበቅ በህብረተሰቡ ዘንድ ወንድማማችነት በመፍጠር፣ የርስበርስ መረዳዳትና ትስስርን በማምጣት የአካባቢውን መልካም ገጽታ እየገነባ ነው ።
“የፈረስ ማህበሩ በሁሉም ወረዳዎቻችን ሐይማኖታዊና መንግስታዊ በዓላትን ለማድመቅ እያገለገለም ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
ታሪካዊ ባህሉ ቅርስነቱን ጠብቆ ለትውልድ እንዲተላለፍና ዕሴቱ ለቱሪስት መስህብ እንዲውል ቅድመ ሁኔታዎች ቢመቻቹ የሀገርና የውጭ ቱሪዝምን የመሳብ አቅም እንዳለው አመልከተዋል።
የፈረስ ማህበሩን ከሌሎች ታሪካዊና ሠው ሠራሽ መስህቦች ጋር በማስተሣሠር ለቱሪዝም መስህብነት እንዲውል ለማስቻል መንግስት ትኩረት እንዲያደርግ ጠይቀዋል ።
በሐገር ውስጥና የበውጭ የሚገኙ የብሔረሰቡ ተወላጅ ምሁራን፣ የክልሉ መንግስትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌደራል ተቋማት በዕውቀትና በገንዘብ እንዲያግዙ አቶ ባይነሳኝ ጥሪ አቅርበዋል።
“እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የአዊ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክን ጠብቆ ለትውልድ ማስተላለፍ የሚያስችሉ ስራዎችን በዩኒቨርሲቲው 10 ዓመት መሪ ዕቅድ አካትተን እየሠራን ነው” ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አዕምሮ ታደሰ ናቸው።
የአዊ ብሔረሰብ የራሱ የሆነ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ያለው በመሆኑ ትክክለኛ ይዘቱን ጠብቆ ለትውልድ ለማስተላለፍ ዩኒቨርሲቲው “የአዊ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ማበልፀጊያ ማዕከል” በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ለማቋቋም በሒደት ላይ መሆኑን አስታውቀዋል ።
ዶክተር አዕምሮ አክለውም የማዕከሉ መቋቋም የአዊ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ምርምሮች የሚሠሩበትና ጥቅም ላይ የሚውሉበትን ሁኔታ እንደሚያግዝ ጠቁመዋል።“ማእከሉ የብሄረሰቡ ባህላዊ፣ ታሪካዊና ቁሳዊ ሀብቶች የሚሰበሰቡበት፣ የሚደራጁበት፣ የሚጠበቁበትና የሚሰነዱበትይሆናል “ ብለዋል።
በተያያዘ ዩኒቨርሲቲው የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር ባህላዊ ይዘቱን ጠብቆና የህዝብ ሀብት ሆኖ በየዓመቱ እንዲከበርና በዓለም ቅርስነት እንዲመዘገብ ከብሔረሰብ ዞኑና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሠራ መሆኑን ዶክተር አዕምሮ አስታውቀዋል።
የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር በ1932 ዓ.ም የተቋቋመና ፈረስና አርበኞች በአድዋ ድል በዓል ያበረከቱትን የ5 አመታት ተጋድሎ የሚያስታውስ የብሔረሰቡ ቅርስ መሆኑ በመድረኩ በቀረበ የጥናት ጽሁፍ ተመላክቷል።
ማህበሩ አሁን ላይ ከ6 ሺህ በላይ አመራሮችና ከ53 ሺህ በላይ አባላት እንዳሉት ተገልጿል።
የውይይት መድረኩ ለአዊ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ማዕከል ምሥረታና ሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበርን በዩኒስኮ ለማስመዝገብ የሚያስችሉ ግብዓቶች ከአካባቢው ተወላጅ ምሁራንና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የፌደራል ተቋማት ግብዓት ለሰመሰባሰብ አላማ ያደረገ መሆኑ ታውቋል ።
በውይይት መድረኩ ላይ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የአካባቢው ተወላጅ ምሁራን፣ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የዞንና የፌደራል ተቋማት፣ ተጋባዥ እንግዶች እንዲሁም የሰባት ቤት አገው የፈረሰኞች ማህበር አመራሮች እየተሳተፉ ነው።